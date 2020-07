Gã trai đâm gục tình địch đồng tính ở quán karaoke khai gì?

Cụ thể, chiều ngày 23/7, Nguyễn Hồng Phúc (37 tuổi, ngụ tại An Giang) điều khiển xe máy đến quán karaoke Nice trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1) để tìm gặp bạn trai là anh Đỗ Ngọc S. (41 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) – nhân viên quán karaoke này.

Đến quán, Phúc thấy nam nhân viên tên Tăng Phước C. (20 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe anh S. chạy vào trong quán nên nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông. Phúc tức giận vô cùng nhưng cố gắng tìm nén để đi đến nói chuyện.

Khi xác nhận có việc anh S. và C. có mối quan hệ tình cảm với nhau thì Phúc không thể chịu được nữa. Bất ngờ Phúc rút kéo thủ sẵn trong túi quần đâm anh C. hai nhát vào bụng và ngực phải.

Phát hiện sự việc, người quán karaoke và nhân dân sống gần đó lập tức chạy đến can ngăn, đưa anh C. đi cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Anh C. được người dân và Công an đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị đâm

Nhận được tin báo, Công an địa phương vào cuộc điều tra và cùng nhân dân đưa anh C. đi cấp cứu. Cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Hồng Phúc và tịch thu hung khí gây án.

Ngày 24/7, cơ quan Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) tiến hành lấy lời khai đối tượng này để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bước đầu Phúc khai có mối quan hệ đồng tính với anh S.. Hai người chung sống với nhau tại một chung cư ở Bình Dương suốt 11. Vì ghen nên mới ra tay đâm anh C..

Liên quan đến vụ án do ghen tuông, ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng ra lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Tuấn (41 tuổi, ngụ tại Long An) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn khai có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị T.N.T. (48 tuổi, ngụ tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Đến tối 23/7, cả hai xảy ra mâu thuẫn về việc chồng cũ của chị T..

Trong lúc cãi nhau nảy lửa, Tuấn không làm chủ được cảm xúc nên đã rút dao đâm chết “vợ hờ”. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến rạng sáng ngày 24/7, Tuấn bị Công an bắt giữ.

