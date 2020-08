Dầm mưa thức trắng cả 1 đêm, tôi bắt quả tang vợ và nhân tình hú hí trong khách sạn

Mới thoáng cái mà vợ chồng tôi đã kết hôn được gần chục năm, có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh. Vốn là người phụ nữ thành đạt lại biết cách ăn mặc nên dù đã ngoài 30, vợ tôi nhìn vẫn trẻ trung, xinh đẹp hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Con lớn đã tự đi học, đứa bé thì được bà nội, bà ngoại thay nhau lên trông nom. Tôi làm kỹ thuật cho một công ty nước ngoài, vợ là trưởng phòng tài chính công ty tầm cỡ nên thu nhập ổn, chúng tôi có thể thoải mái để ra, phụng dưỡng ông bà 2 bên.

Vì 2 đứa yêu nhau cũng ngót nghét 4-5 năm mới cưới nên phần nào cũng hiểu được tính cách của nhau. Bởi vậy, chuyện cãi vã trong nhà hầu như không có, nếu xảy ra cũng chỉ chốc nhát là thôi. Đó là lý do tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tổ ấm của mình.

Ảnh minh họa.

Tôi thường xuyên là người về trước trông con cho bà nấu cơm vì công việc vợ bận rộn, thường xuyên phải đi tiếp khách, ăn ngoài. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho vợ, nhưng gần đây tôi bỗng thấy vợ đổi khác.

Cô ấy đi tối ngày, ăn mặc trẻ trung và yêu đời hơn. Tôi vẫn tin tưởng vợ cho đến một ngày phát hiện ra đoạn tin nhắn trong điện thoại còn chưa kịp xóa. Bên trong là hợp đồng tình tiền giữa vợ và một người đàn ông trẻ. Tôi điếng người, vội vụng trộm tìm lại những tin nhắn cũ thì phát hiện địa điểm tiếp khách toàn khách sạn, nhà nghỉ. Tôi vội vàng chụp lại, trong lòng đau đớn cực độ nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu âm thầm theo dõi vợ. Khi thấy cô ấy vào một quán cà phê, tôi cũng đi theo thì thấy một người đàn ông trẻ, điển trai đã chờ sẵn ở đó. Cả hai nắm tay nắm chân, nói chuyện tình cảm lắm. Dù sôi máu vô cùng nhưng tôi vẫn cố kiềm chế, chỉ chụp lại vài bức ảnh rồi lặng lẽ ra về.



Ngày hôm sau là ngày nghỉ, trời mưa tầm tã nhưng vợ nhất quyết đòi ra ngoài vì bảo có việc gấp công ty cần giải quyết ngay. Khi đó cũng khoảng 5h chiều, tôi bảo cô ấy cứ đi đi và lập tức đi theo. Tôi thấy vợ gặp gỡ người đàn ông hôm trước, cả hai đi dùng cơm tại một nhà hàng. Đến khoảng 8h, vợ cùng hắn ta khoác vai, ôm eo tình tứ bước vào khách sạn đối diện.

Ảnh minh họa.

Tôi vẫn bám theo sau và thuê một căn phòng bên cạnh. Khoảng 20 phút sau, tôi bất ngờ gọi cửa phòng, giả giọng là nhân viên phục vụ. Gã đàn ông kia vừa mở cửa tôi vội vã xông vào. Tôi choáng váng khi thấy vợ nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.

Không thể kiềm chế, tôi tiến tới tát vợ 2 cái nổ đom đóm mắt. Nếu ở thêm, có lẽ tôi sẽ hành động mất lý trí nên cắn răng bỏ về.



Cả đêm hôm ấy, vợ quỳ gối khóc lóc xin tôi tha thứ. Cô ấy nói đấy chỉ là một phút bồng bột, do áp lực công việc lại tìm được người sẻ chia nên mới sa ngã như thế. Tôi cười chua chát. Đã lên giường với nhân tình , phản bội gia đình thì có lý do gì đi chăng nữa cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Tôi đang đau đầu không biết phải nói chuyện này với gia đình 2 bên thế nào, con bọn trẻ nữa, nếu biết sự thật liệu chúng có chịu nổi hay không?



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ