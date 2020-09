Đám tang đẫm nước mắt của mẹ già 88 tuổi bị con trai hành hung, bà con chung tay lo hậu sự

Sáng 19/9, đám tang cụ bà Hoàng Thị Nghĩa (SN 1932, thôn 4, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận ) diễn ra dưới bầu trời mưa to, sấm sét đùng đoàng.

Bầu không khí tang thương ngập tràn thôn xóm. Hàng trăm người dân quen biết và không quen biết, có cả những người ở Đồng Nai, Lâm Đồng cũng đến đưa tiễn bà cụ xấu số về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ai cũng rớt nước mắt trước hình ảnh cụ bà gầy còm, còng lưng chết uất ức trong tay chính con trai mình.

Người dân quyên góp tiền lo hậu sự



Ngày bà ra đi, con trai chính là kẻ thủ ác bị bắt, dân làng sốt sắng lấy ai lo hậu sự cho bà. Vậy là hàng xóm một người một tay quyên góp tổ chức đám tang thật tử tế, để nghĩa tử là nghĩa tận.



Được biết, những người con dâu cũ của cụ, dù ở xa cũng đưa cháu về gặp mặt bà nội lần cuối. Những người mà Lê Kiếm cho rằng, vì cụ bà Nghĩa quá khắt khe nên chẳng có con dâu nào chịu được.

Rất đông người dân tới đưa tiễn cụ bà



Chỉ có hàng xóm biết, bà Nghĩa từng rất thương các nàng dâu. Chỉ có tên nghịch tử hóa ma men vu khống rồi hành hạ, đánh đập mẹ. 3 đời vợ bỏ đi cũng chỉ vì không chịu được thói nát rượu và bản tính hung hăng của Kiếm.



Ít ai biết, trước đây Kiếm lại là một tay đàn organ kha khá, sở hữu một ban nhạc. Người ta từng nghe Kiếm hát nghêu ngao những bản nhạc về mẹ nhưng đâu ai ngờ gã con trai bất hiếu tới nỗi hành hạ mẹ tới chết.



Bản tính hung hăng cộng thêm hơi mẹ nên Kiếm đi đâu là gây chuyện ở đó. Về nhà thì Kiếm thường xuyên chửi bới, hành hạ mẹ già.



Chiều 16/9, sau cuộc nhậu với bạn bè, Kiếm về nhà thấy mẹ già chân yếu, tay run lỡ chân trượt té đổ nồi cơm nguội, liền ngứa mắt chửi rủa rồi liên tiếp đánh đập tới mức đập đầu vào tường rồi té ngã xuống nền gạch.



Đến khi mẹ già khóc lóc van xin rồi tiếc của bốc chỗ thịt vương vãi lên ăn, gã ma men vẫn nhẫn tâm hất văng hết tất cả. Kết quả giám định tử thi cho thấy, cụ Nghĩa tử vong do xuất huyết, chấn thương sọ não.



Sáng 17/9, khi phát hiện mẹ đã tử vong, Kiếm chạy ra ngoài báo cho hàng xóm rằng do mẹ mình tự té. Đứa con gái của Kiếm còn quá nhỏ (5 tuổi) khó có thể là nhân chứng.

Nghịch tử sát hại mẹ vì mâu thuẫn