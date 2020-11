Sau tiếng hét thất thanh lúc rạng sáng, người đàn ông bị đâm gục tại chỗ do mâu thuẫn tiền bạc

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Vợ tìm đến tận quán nhậu đập bàn đập ghế bắt chồng phải về ngay trước mặt bạn bè

Thấy chồng đi nhậu mãi không về, người vợ tìm đến tận nơi đập vỡ chén rượu rồi hất đổ luôn cả bàn nhậu bắt chồng phải về ngay. Chị ta thậm chí còn đánh luôn cả ông chồng cho tới khi nhân viên quán phải tới can ngăn.