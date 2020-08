Đàm Tùng Vận: Nữ diễn viên hack tuổi đỉnh cao của màn ảnh Hoa ngữ cùng sự nghiệp diễn xuất bền bỉ

Đàm Tùng Vận là ai?

Đàm Tùng Vận sinh ngày 31/5/1990 hiện đang là một nữ diễn viên khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô sinh ra và lớn lên ở Lô Châu, Tứ Xuyên. Năm 2001, cô nàng theo học múa cổ điển và múa dân gian ở trường Vũ đạo tỉnh Tứ Xuyên.

Đến năm 2003, Đàm Tùng Vận đạt giải Vũ công có vũ đạo xuất sắc nhất và biểu diễn ở Thế vận hội Olympic năm 2004. Bên cạnh đó, 9x còn đi biểu diễn ở khá nhiều nơi nhờ tài năng múa của mình.

Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận.

Năm 2005, Đàm Tùng Vận chính thức bước chân vào làng giải trí . Thời điểm đó, cô dần quen mặt với khán giả truyền hình thông qua hàng loạt tác phẩm như: Sống qua ngày, Đợi người ở nơi thiên đàng, Người em gái nhỏ, Nhà của tôi rất tuyệt... Một năm sau, cô tiếp tục tham gia các tác phẩm khác như Sơn Cúc Hoa, Hoa dại ven đường, Hồ Điệp Phiên Phiên Khởi Vũ,...

Bền bỉ diễn xuất để khẳng định tên tuổi

Năm 2011, Đàm Tùng Vận tham gia phim Hậu cung Chân Hoàn truyện của đạo diễn Trịnh Hiểu Long với vai Thuần Quý Nhân và được đạo diễn này hỗ trợ hết mình. Cũng cùng năm đó, cô tham gia ca hát và gia nhập đoàn ca xướng Tinh Tinh và hay trình diễn những bài hát nổi tiếng. Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận còn đảm nhiệm vai Vương Cơ trong phim Nữ nhân của vua và Mộc Kiếm Bình trong Tỉnh mộng Lộc đỉnh ký.

Một năm sau, cô tiếp tục góp mặt trong phim Hồng Kông Cung Đấu với vai một nữ phi tần nham hiểm, độc ác. Năm 2013, Đàm Tùng Vận nhận vai chính trong phim Chuyện cô gái nhỏ, nhận được giải Tài năng mới nhảy vọt xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim ngắn Quang Huy vào ngày 28/4 cùng năm.

Đàm Tùng Vận trong Cẩm Y Chi Hạ.

Tuy nhiên, tên tuổi của Đàm Tùng Vận chỉ nổi lên nhờ vai diễn phụ trong Thiếu nữ toàn phong (2015). Hình ảnh cô bạn Hiểu Huỳnh đáng yêu, hài hước trong phim khiến rất nhiều người mê mệt. Khi đó, cô gái này đã 25 tuổi, tiếng tăm còn kém xa nhiều bạn bè đồng trang lứa khác thế nhưng Đàm Tùng Vận vẫn chăm chỉ, bền bỉ với nghiệp diễn một cách đáng kinh ngạc.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ấy, Đàm Tùng Vận tâm sự: "Những lúc đóng phim trước đây, đôi lúc ngờ nghệch trong diễn xuất, không biết vai diễn xử lý có đúng không, có tốt không, không biết mọi người có nhìn nhận, sau đó tôi đọc được một quyển sách có viết 'Diễn viên xem kịch bản, nhất định phải tin tưởng vào cảm giác của mình, cảm giác của chính bạn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì'. Vì thế, chỉ cần tôi tin vào cảm giác của mình là được".

Chỉ một năm sau, mọi nỗ lực của cô gái nhỏ đã được đền đáp. Đàm Tùng Vận đã gây được tiếng vang khi đóng cặp cùng Lưu Hạo Nhiên vô cùng ăn ý trong bộ phim thanh xuân vườn trường Điều tuyệt vời nhất của chúng ta (2016). Nữ diễn viên đã hóa thân cực ngọt thành cô nàng Cảnh Cảnh ngây ngô nhưng đáng yêu, chân thành và chung thủy.

Tiếp đến, Đàm Tùng Vận lại ghi dấu ấn lần nữa qua tác phẩm Cẩm Y Chi Hạ hợp tác cùng Nhậm Gia Luân. Được khởi quay từ năm 2017, thế nhưng 2 năm sau bộ phim mới được phát sóng. Màn lột xác cả về ngoại hình và lối diễn của nữ diễn viên đã giúp cô trở thành cái tên hot được nhiều người yêu mến và tìm kiếm. Không ai dám nghĩ, một bộ phim kinh phí thấp, quảng bá như Cẩm Y Chi Hạ lại có thể trở thành một trong những phim truyền hình hay nhất cuối năm 2019 đầu 2020.

Dù đã 30 tuổi, Đàm Tùng Vận vẫn có thể dễ dàng hóa thân thành cô bé lớp 10 Lý Tiêm Tiêm vô cùng xuất sắc.

Cũng nhờ loạt phim này, Đàm Tùng Vận còn được mệnh danh là "nữ hoàng chemistry" khi liên tục được hợp tác với trai đẹp và tạo tương tác cực ngọt như: Lưu Hạo Nhiên, Khương Triều, Ngô Lỗi, La Vân Hi...

Đàm Tùng Vận cũng là một trong những cái tên hot nhất thời điểm hiện tại nhờ tham gia bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trong vai em út Lý Tiêm Tiêm. Hợp tác cùng Tống Uy Long và Trương Tân Thành, bộ ba này đang khuấy đảo các trang mạng và khiến bao mọt phim phải mê mệt.

Dù đã 30 tuổi, Đàm Tùng Vận vẫn có thể dễ dàng hóa thân thành cô bé lớp 10 Lý Tiêm Tiêm vô cùng xuất sắc. Từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của nữ diễn viên đều vô cùng hợp và được khen ngợi hết lời. Với sự nghiệp ngày càng khởi sắc, hi vọng rằng thời gian tới Đàm Tùng Vận sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Nghi vấn hẹn hò cùng đàn em kém tuổi





Đàm Tùng Vận được nhiều người gọi là 'nữ thần thanh xuân thế hệ mới' khi từng nhiều lần đảm nhận vai chính các bộ phim về học đường. Trong số đó, khi đóng cùng nam diễn viên trẻ Lưu Hạo Nhiên trong 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta' năm 2016 , Đàm Tùng Vận đã dính lùm xùm tình ái với đàn em kém 7 tuổi.

D ù chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng Đàm Tùng Vận vẫn thể hiện cực kì tốt những phân cảnh ngọt ngào với bạn diễn.



Trong các phân cảnh phim, dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng Đàm Tùng Vận vẫn thể hiện cực kì tốt những phân cảnh ngọt ngào với bạn diễn. Thậm chí, cặp chị em còn tình cảm đến mức dính nghi án “phim giả tình thật”.



Điều đáng nói, khi ấy Lưu Hạo Nhiên mới 19 tuổi còn Đàm Tùng Vận bước sang tuổi 26. Phong Hành studio đã đã phanh phui chuyện tình cảm của cặp đôi khi tung ảnh hẹn hò của cả 2 vào ban đêm sau đó cùng về khách sạn. Đặc biệt, thời điểm đó Lưu Hạo Nhiên còn có tin đồn tình cảm với Âu Dương Na Na.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ