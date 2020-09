Kinh hoàng chồng trút 15 nhát dao vào người vợ vì nghi nằm giường bấm điện thoại nhắn tin cho trai

Liên quan đến vụ chồng trút mưa dao vào người vợ, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Sơn (SN 1973, ngụ tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị B. (SN 1977).

Những lúc rảnh rỗi Sơn thường rình rập để ý xem vợ có đi đâu, nhắn tin với trai lạ không. Đỉnh điểm tối 29/8, Sơn đi nhậu về nhìn thấy chị B. đang nằm trên giường bấm điện thoại di động. Cho rằng, vợ đang nhắn tin cho người đàn ông khác nên Sơn nổi máu cuồng ghen.

Hắn lao nhanh xuống bếp rút con dao rồi chạy lên phòng ngủ chém liên tiếp nhiều nhát vào tay và đầu người vợ. Bị chém bất ngờ nên chị B. chỉ biết vùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Con dao Sơn dùng để gây án

May mắn, chị được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ điều trị, chị B. bị chồng chém 15 nhát ở vùng đầu, mình. Hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện

Về phần Sơn, gây án xong hắn trốn khỏi hiện trường. Sau một ngày trốn chạy thì ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đồng (SN 1962, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Giết người. Nạn nhân là bà L.T.N. SN 1968 vợ của Đồng, cùng trú tại địa chỉ trên.

Theo cáo trạng truy tố, Đồng có tính hay ghen nên luôn nghi ngờ bà N. có mối quan hệ bất chính bên ngoài. Vào khoảng 1h ngày 3/2/2020, Đồng vào phòng ngủ của bà N. dùng cây chĩa điện, nối sẵn dây điện có phích cắm, cắm vào ổ điện trên tường gần cửa phòng rồi dí (chích) vào gáy bà N. lúc bà đang ngủ khiến nạn nhân bị điện giật tử vong. Gây án xong, Đồng dùng chăn đắp lên người bà N., cất giấu tang vật rồi lên võng nằm ngủ.

Tại tòa, Đồng khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo im lặng.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên án Nguyễn Văn Đồng 20 năm tù về tội Giết người, mức án cao hơn 2 năm so với mức đề nghị của VKS.

