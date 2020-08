Đàn em của `giang hồ mạng` Phú Lê khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị triệu tập?

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa triệu tập thêm 16 đối tượng liên quan đến vụ vợ chồng Phú Lê (Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái và Lã Thúy Kiều, SN 1985, quê Hà Nam) Cố ý gây thương tích.