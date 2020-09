Dàn HLV Rap Việt xúng xính diện trang phục mới trong vòng Đối Đầu, Suboi 'chơi lớn' diện hẳn 3 bộ

Rap Việt hiện là một trong những chương trình được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Khả năng viral của nó không chỉ có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng yêu rap và hip hop mà còn lan tỏa đến phần đông giới trẻ hiện nay.

Bộ tứ quyền lực của chương trình là HLV Suboi, Karik, Wowy và Binz , 2 giám khảo quyền lực là Rhymastic và Justa Tee, MC Trấn Thành và cả DJ Mie cũng đều hết sức đáng yêu, hài hước, tạo được hiệu ứng truyền thông tốt, mang đến cho khán giả một chương trình vô cùng hấp dẫn và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên đã 6 tập phát sóng rồi mà các HLV và cả giám khảo vẫn chưa chịu thay đồ mới, từ đó nhiều tình huống hài hước đã được diễn ra.

6 tập rồi mà họ vẫn chưa thay trang phục mới khiến các fan 'hóng' dài cả cổ

Không để các khán giả chờ đợi thêm nữa, trong vòng Đối đầu này các HLV đều đã 'thay áo mới'. Thông qua đoạn video giới thiệu cho tập sau có thể thấy MC Trấn Thành vẫn diện bộ vest lịch lãm, trong khi 4 HLV và 2 giám khảo đều đã xúng xính quần áo mới với nhiều phong cách khác nhau.

MC Trấn Thành vẫn diện vest đen lịch lãm

Binz cực ngầu trong trang phục mới, không quên đính kèm những phụ kiện khác

Lão đại Wowy với bộ 'cánh' đen huyền bí

Karik trẻ trung và phong cách hơn trong trang phục mới

2 giám khảo của chúng ta cũng thay đồ mới rồi

Là HLV nữ duy nhất của chương trình, Suboi quyết chơi lớn diện hẳn 3 bộ mới. Mỗi bộ đồ đều là những phong cách thời trang khác nhau nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp và khoe được cá tính của cô nàng.

Suboi nữ tính như một quý cô đi dự tiệc trong trang phục đầu tiên

Cô nàng đã thay áo mới trở về đúng chất streetstyle thường ngày rồi đây

Và cuối cùng là bộ váy trắng xẻ tà khoe trọn đôi chân dài của Suboi

Hãy cùng chờ đó tập tiếp theo của Rap Việt để xem các vị HLV đáng yêu của chúng ta "chặt chém" nhau như thế nào nhé !

