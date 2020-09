`Rap Việt`: Dàn HLV tung bộ ảnh sống ảo cực chất ngay khi `chốt đơn` đủ bộ các thí sinh

Sau 5 tập "tấu hài" cực mạnh cuối cùng chương trình "Rap Việt" cũng đã chính thức cho dàn huấn luyện viên Binz, Karik, Wowy, Suboi "chốt đơn" thành công với đủ bộ thí sinh. Ngay sau khi đội hình được công bố đầy đủ, các HLV đã tranh thủ biểu dương lực lượng để gây ấn tượng với khán giả, tạo tiền đề cho các vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, nếu 3 vị HLV nam là Karik, Wowy và Binz tỏ ra vô cùng hào hứng với bộ ảnh được đầu tư công phu, bảnh bao thì "bóng hồng" duy nhất Suboi lại "khiêm tốn" với bài đăng chào mừng nhẹ nhàng.

Không hổ danh là chàng bad boy bóng bẩy của showbiz Việt, huấn luyện viên Binz đầu tư ngay cho dàn gà cưng một ekip chụp ảnh "sang - xịn - mịn" với concept lấy cảm hứng từ... BLACKPINK với tông màu đen - hồng làm chủ đạo. Bộ ảnh vừa cool ngầu, vừa dễ thương này đã ngay lập tức khiến khán giả thích thú vô cùng, nhận về hàng trăm nghìn likes và comments. Điểm mặt dàn 9 "ngựa chiến" của Binz gồm có: Mac Junior, Thành Draw, Ricky Star, RPT Gonzo, 16 Typh, RTee, Lee Boo, Lill Cell, Hành Or.

Team đen - hồng của Binz trong khu vực của những khán giả hâm mộ Rap Việt!

Bộ ảnh ngầu khỏi bàn đúng chất Binz.

Không "hường phấn" màu mè như Binz, Karik vẫn thủy chung với màu trắng tinh khiết trong bộ ảnh tri ân đội hình thí sinh của mình. Chỉ với tông màu đen - trắng đơn giản nhưng thần thái của team Karik quả thực không thể đánh giá thấp, một 9 một 10 với đội hình nhà Binz. Yang, Nul, GDucky, MCK, Gill, Yuno, Duy Andy, Tez là 9 thí sinh được Karik mong mỏi sẽ đem về thành công cho mình trong những phần đấu loại căng thẳng phía sau.

Sau khi công bố dàn thí sinh mà mình đã "chốt đơn", một điểm Karik nhỉnh hơn Binz xíu đó chính là team của anh sở hữu 1 trong 2 bóng hồng hiếm hoi của show. Cô nàng Nul khiến team Karik có nét thu hút hơn hẳn phải không?

Team Wowy thả dáng ngay trên sàn đấu nảy lửa.





Thay vì cầu kỳ thuê studio chụp ảnh, Wowy quyết định ăn mừng ngay trên sân nhà với màn thả dáng hoành tráng cùng dàn thí sinh ngay trên sân khấu "Rap Việt". Tưởng xịn xò thế nào hóa ra "lão đại" mượn tạm hình nhá hàng tập 7 để đăng còn đi khoe khắp mạng xã hội khiến khán giả cười ngất. Wowy diện suit bảnh bao bên cạnh 8 thí sinh của đội mình gồm VVSix, TonyD, B Okeh, F, R.I.C, JBee7, Lăng LD, Dế Choắt. Không có ảnh đẹp sống ảo, không có studio cầu kỳ nhưng thí sinh nhà Wowy không hề tủi thân bởi "lão đại" đã bù đắp cực mạnh bằng 8 đôi giày hiệu mới toanh do đích thân HLV lựa riêng cho từng người. Chất chơi đúng chuẩn "lão đại"!

Lão đại rất chăm tương tác mạng xã hội chia sẻ niềm vui cùng fan.

Trái ngược với 3 vị HLV nam, Suboi lại "im ắng" lạ kỳ, không sống ảo, không tặng quà chỉ đăng tải chiếc post nho nhỏ chúc mừng thí sinh cuối cùng "đầu quân" cho đội mình. LOR chính là thành viên đặc biệt này bên cạnh DDope, TLinh, Gừng, Tage, AK49, BadBZ, Quốc Hoàng, Kuboss. Những tưởng Suboi chậm chân hơn những đồng nghiệp nam nhưng hóa ra cô nàng đã đi trước nhiều bước rồi với màn pose dáng cùng dàn thí sinh tuy chưa đủ bộ nhưng từ... tập 3 lận. Chiến lược chậm mà chắc, không màu mè là điều mà Suboi đang theo đuổi.

Team nhắng nhít nhà Suboi đã có bức ảnh thân mật bên nhau từ tập 3.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ