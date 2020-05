Dân mạng bức xúc chủ tịch Taobao ngoại tình hotgirl vẫn du lịch với Jack Ma, còn khỏe mạnh hơn trước

Về phía Tưởng Phàm, sau khi vụ scandal trên xảy ra, anh lập tức bị giáng chức, cắt đứt mọi quyền lợi tại tập đoàn Alibaba và mọi chế độ thưởng trong năm vừa qua. Không ít người cho rằng vị chủ tịch chỉ còn con đường duy nhất là từ chức và tự xin nghỉ sau bê bối chấn động này.

Tuy nhiên, động thái mới đây của Jack Ma đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Đầu tiên, trong một buổi phát sóng trực tiếp khi nói chuyện với người trẻ tuổi ở TP Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc , Jack Ma đã lên tiếng nói rằng mình vẫn còn rất trọng dụng Tưởng Phàm. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục phát hiện Tưởng Phàm vẫn tham gia một chuyến đi đến Hồ Thiên Đảo, huyện Thuần An, tỉnh Chiết Giang cùng với Jack Ma và dàn nhân viên cấp cao của tập đoàn Alibaba. Truyền thông Trung Quốc cho hay, Tưởng Phàm có tâm trạng rất tốt, dù đeo kính râm nhưng vẫn có thể thấy anh rất tươi tỉnh lạc quan. Thậm chí, trong một số bức ảnh, có thể thấy Tưởng Phàm cười rất tươi, dáng vẻ mập mạp khỏe mạnh hơn trước khi xảy ra scandal ngoại tình với hotgirl

Ngày 19/5, một nhân viên trong công ty đã chia sẻ video quay lại hành trình chuyến đi đó và xác nhận quả thật có mặt Tưởng Phàm. Tuy nhiên, người này cho hay Tưởng Phàm ban đầu định bắt chuyện với Jack Ma, tuy nhiên do không thành công nên đã quyết định giữ khoảng cách, và Jack Ma cũng không nói chuyện với vị chủ tịch Taobao. Cư dân mạng cho rằng, đây là chuyến đi vì mục đích công việc, Tưởng Phàm dù bị giáng chức nhưng vẫn còn nắm vị trí khá quan trọng nên vẫn tham gia. Hiện có một số nguồn tin cho rằng Tưởng Phàm đã được luân chuyển đến bộ phận giải trí , dù vậy vẫn nắm vị trí nòng cốt trong Alibaba.

