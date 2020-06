Dân mạng phát cuồng trước mẹ chồng sẵn sàng `đi đường quyền` với hàng xóm vì... dám nói xấu con dâu

Mẹ chồng nàng dâu luôn là điều ám ảnh biết bao cô gái khi về nhà chồng. Tuy nhiên, không ít người may mắn khi gặp được người mẹ chồng vừa tâm lý lại yêu thương như con đẻ.



Mới đây, trên mạng Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của chị Hai Ha (ở Hải Phòng) đưa mẹ đi làm răng. Vốn chuyện chẳng có gì để nói cho đến khi chị đăng thêm bức ảnh mẹ chồng kèm theo câu chuyện bà cãi nhau kịch liệt, thậm chí sẵn sàng "đi đường quyền" với hàng xóm để bảo vệ con dâu khiến nhiều người thích thú.

Chị Ha đưa mẹ chồng đi làm răng.



Chị Hai Ha kể lại: "Bà hàng xóm nhiều lần 'khịa đểu' mẹ tôi, ý bảo con dâu (là tôi) này nọ, không đàng hoàng. Mẹ tôi nhịn nhiều rồi nhưng chắc nay bà kia nói gì quá lắm nên xông phi tẩn nhau. Nhưng do chưa có kinh nghiệm chinh chiến nên mẹ tôi bị đo ván, chắc va cửa nên mẻ mất hai răng.



Về nhà mẹ chỉ bảo 'Con dâu còn quý hơn con gái, mẹ không để ai động đến con mẹ đâu'. Xong kêu tôi chở đi làm lại răng cho đẹp. Nhìn vừa thương vừa buồn cười nhưng đúng có được mẹ chồng như này tôi vui lắm. Chỉ bảo mẹ "thôi miệng đời cứ kệ, nhà mình vui nhà mình biết là đủ rồi mẹ ơi'".



Khỏi phải nói, câu chuyện đã được các chị em chia sẻ ầm ầm, ai cũng phát cuồng bởi thái độ bênh con dâu chằm chặp của "mẹ chồng quốc dân": "Không biết tu bao kiếp mới có được mẹ chồng như thế", "mẹ chồng tuyệt quá", "mẹ chồng còn quý con dâu hơn cả con gái kìa"...

Bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người còn khẳng định, có được bà mẹ chồng tuyệt vời như thế là niềm hạnh phúc lớn nhất đời của mỗi người.



Câu chuyện này cũng giúp nhiều người tin tưởng hơn vào cuộc sống hôn nhân, nếu ai phải sống chung với mẹ chồng thì hãy cứ lạc quan lên nhé! Bởi biết đâu, bạn cũng có được một người mẹ chồng tâm lý và tuyệt vời như thế.

