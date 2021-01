Dàn nam thần có xuất phát điểm đóng vai nam phụ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc

Làng phim Hàn không thiếu những diễn viên mặc dù chỉ là nam phụ nhưng lại tỏa ra ánh hào quang của nam chính. Người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc có lẽ cũng đã quá quen thuộc với cụm từ “hội chứng nam phụ” và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là, trong hầu hết các trường hợp, diễn viên đảm nhận vai nam phụ đã thể hiện quá xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng được đôn lên hàng ngũ nhân vật chính. May mắn thay, sau những lần chỉ đảm nhận vai thứ chính, những nam thần dưới đây cuối cùng cũng đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả, thứ mà họ xứng đáng nhận được, khi có cơ hội thể hiện vai nam chính trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng khác.

Kim Woo Bin

Trong bộ phim ăn khách “The Heirs” sản xuất năm 2013, nam diễn viên Kim Woo Bin đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ với vai diễn Choi Young Do - một chaebol giàu có, kiêu ngạo, chuyên đi bắt nạt người khác của trường trung học Jaeguk. Xuyên suốt bộ phim, nhân vật của anh đã thành công mang lại cho người xem cảm xúc yêu hận đan xen và mặc dù vào thời điểm đó, Kim Woo Bin phải xuất hiện bên cạnh một vài tên tuổi nổi bật như Lee Min Ho hay Park Shin Hye, vai diễn của anh vẫn khiến khán giả hết sức đau đầu khi phải lựa chọn nên ủng hộ nam chính Kim Tan hay nam phụ Young Do.

Ba năm sau thành công của “The Heirs”, nam diễn viên Kim Woo Bin cuối cùng cũng đã có thể đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình thông qua bộ phim “Uncontrollably Fond” đóng cặp cùng mỹ nữ Bae Suzy.





Jung Hae In

Nam thần Jung Hae In thời gian gần đây đã liên tục nhận được chú ý của công chúng với tư cách là nam chính trong một số bộ phim truyền hình như “One Spring Night”, “Something In The Rain” hay “A Piece of Your Mind”. Tuy nhiên, trước khi trở thành một diễn viên chính được yêu mến như hiện tại, Jung Hae In cũng đã từng hớp hồn biết bao khán giả truyền hình Hàn Quốc với vai nam thứ trong bộ phim “While You Were Sleeping” sản xuất năm 2017.

Kim Jung Hyun





Sẽ chẳng người hâm mộ nào có thể lãng quên nhân vật Gu Seung Jun do Kim Jung Hyun thể hiện trong bom tấn “Crash Landing On You” ra mắt nửa đầu năm 2020. Phản ứng hóa học giữa anh cùng bạn diễn Seo Ji Hye đã gây sốt đến mức hai người thậm chí còn được mời làm việc chung với nhau thêm lần nữa thông qua chương trình truyền hình mới của nữ diễn viên. Sau khi “Crash Landing On You” kết thúc, Kim Jung Hyun có cơ hội được trở thành nam chính trong bộ phim cổ trang sắp ra mắt có tên “Queen Cheorin”.

Ryu Jun Yeol

Rất nhiều người cho rằng, nhân vật Kim Jung Hwan của bộ phim “Reply 1988” do nam diễn viên Ryu Jun Yeol thể hiện chính là một trong những vai nam phụ đáng chú ý nhất trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc. Dù vậy, vai nam chính của anh trong bộ phim “Lucky Romance” cũng gây chú ý không kém, giúp tên tuổi của Ryu Jun Yeol ngày càng trở nên nổi bật hơn.

Park Seo Joon