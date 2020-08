Chuyện ở bộ tộc đàn ông hữu bộ ngực `khủng` như phụ nữ và có thể nuôi con bằng dòng sữa của mình

Nghe thì tưởng đây chỉ là câu chuyện đùa của vài người rảnh rỗi thích buôn chuyện, thế nhưng không, đàn ông ở bộ tộc Aka thật sự sở hữu bộ ngực "khủng" chẳng thua kém gì chị em phụ nữ . Thậm chí những bộ ngực này còn tiết ra sữa để nuôi con.

Được biết, bộ tộc Aka sinh sống ở phía Tây Nam Cộng hòa Trung Phi và vùng Brazzaville của nước Cộng hòa Congo với dân số khoảng 20.000 người. Bộ tộc này nổi tiếng vì sản sinh ra những ông bố tốt nhất hành tinh. Đàn ông ở bộ tộc Aka giỏi giang nhất trong việc nuôi con, làm việc nhà.

Trong tập quán của người Aka, khi cần vai trò của người đàn ông và phụ nữ có thể hoán đổi cho nhau. Phụ nữ và đàn ông cùng chia sẻ công việc từ trong nhà đến ngoài xã hội , kể cả chuyện cho con bú, nuôi con, dọn dẹp nhà cửa.

Đàn ông ở bộ tộc Aka nuôi con rất giỏi

Những người phụ nữ ở tộc Aka có thể đi săn bắn chuyên nghiệp chẳng thua kém gì những đấng mày râu và những người đàn ông cũng thành thạo việc cho con bú chẳng kém gì một người phụ nữ "thuần chủng". Phụ nữ ở tộc Aka dù mang thai đến 8 tháng vẫn có thể đi săn bắn bình thường, họ chỉ nghỉ ngơi 1 tháng để sinh đẻ. Sau đó sẽ tiếp tục công việc săn bắn, hái lượm của mình. Con cái thì đương nhiên là do đàn ông chăm sóc.

Khi phụ nữ đi sắn bắn, những người đàn ông tiếp quản công việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái. Đàn ông ở tộc Aka có thể nuôi con bằng chính dòng sữa tiết ra từ bộ ngực của mình.

Theo thống kê, đàn ông ở bộ tộc Aka dành 47% thời gian trong cuộc đời để gần gũi, chăm sóc con cái. Chính vì thế mà đàn ông ở tộc này được bình chọn là những ông bố tốt nhất thế giới

Trước đấy, nhiều người lầm tưởng đàn ông Aka cho con ngậm ti để chúng dễ ngủ hơn nhưng trên thực tế, núm vú của dàn ông Aka có thể tiết ra sữa. Vào ban đêm khi con tỉnh dậy, những người bố Aka sẽ ở đó dỗ dành và cho con bú để chúng ngoan ngoãn ngủ tiếp. Họ không ngần ngại mang con đi theo trong những cuộc nhậu hay khi tham gia các hoạt động xã hội khác.

Núm vú của đàn ông tộc Aka có thể tiết ra sữa để nuôi con

Trong năm đầu tiên, những đứa trẻ sơ sinh được gần gũi cha mẹ và chúng thường xuyên được đưa ra ngoài thay vì cho nằm tim trong nhà.

Nói về việc đàn ông tộc này có thể sản sinh ra sữa, Giáo sư Barry Hewlett người Mỹ đã xin lấy mẫu máu của một người cha đang cho con bú đem về phân tích. Kết quả cho thấy, nồng độ prolactine (giúp sản xuất sữa) trong máu của họ rất cao trong khi testosterone (vốn giúp tăng cường bắp thịt của cơ thể nam giới) thì lại thấp đi rất nhiều. Chính prolactin là nguyên nhân chính khiến cơ thể người tạo ra sữa.

Theo tìm hiểu, Prolactin là một protein ở người có vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh ra sữa ở cơ thể người. Thông thường nó chỉ có ở phụ nữ và ảnh hưởng 300 quy trình khác nhau trong cơ thể người, như quá trình tiêu hóa, giao phối, sản sinh estrogen hay sự rụng trứng.

Việc trẻ nhỏ tác động liên tục vào núm vú của cha khiến cho testosterone giảm và hóc môn prolactin tăng lên. Đây chính là nguyên nhân khiến núm vú của đàn ông Aka tiết ra sữa giống như phụ nữ. Dòng sữa này tốt cho Sức Khỏe người phụ nữ.

Sau thời gian dài cho con bú, ngực của đàn ông Aka sẽ lớn dần và trở thành "khủng" như ngực phụ nữ.

Một điểm đáng chú ý ở bộ tộc này nữa là việc nuôi dạy con. Họ không phân biệt rạch ròi việc nuôi dạy con giữa vợ và chồng mà cùng nhau chia sẻ, hoán đổi trong mọi công việc.

