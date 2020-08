Loạt thí sinh 2k2 đi thi tốt nghiệp, đeo khẩu trang nhưng vẫn toát lên thần thái ngời ngời

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Vì vậy các thi sinh và cán bộ coi thi đều phải đeo khẩu trang để chấp hành biện ơhasp phòng chống dịch.

Đeo khẩu trang nhưng nhan sắc cũng đủ để người ta "lịm tim" rồi

Ngày 9/8 cả nước có gần 900.000 sĩ tử đã chính thức hoàn thành 2 môn thi là Văn và Toán. Điểm đặc biệt là kỳ thi này được tổ chức vào đúng mùa COVID-19, nhằm tuân thủ quy định phòng tránh dịch và đảm bảo an toàn cho các sĩ tử, việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt là điều bắt buộc tại các điểm thi trên toàn quốc.

Không chỉ mang theo nhiều câu chuyện cảm động về mùa thi tốt nghiệp , cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý đến dàn trai xinh gái đẹp đi thi năm nay. Dù đeo khẩu trang đến trường thi nhưng thần thái vẫn lên ngời ngời, đẹp ở bất cứ góc nào.

Nhìn qua đã thấy xinh rồi

Đúng thật là đã đẹp rồi thì chẳng cần chải chuốt, ăn mặc lồng lộn, chỉ cần sơ mi trắng, quần đen là đã đủ nồi bần bật rồi

Dàn nam sinh giật spotlight cực mạnh sau khi kết thúc giờ thi môn Toán

Cực phẩm của trường người ta

Nét đẹp giản dị đúng 'gu' của các anh đây rồi

Cười lên một cái là khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi

Nam sinh gây chú ý với ngoại hình cao ráo

Nhà sắc của cô bạn này này hẳn là khiến nhiều con tim xao xuyến đây

Ngay cả dàn tình nguyện viên cũng sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa"

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ