Thầy giáo dạy Tiếng Anh bằng Bolero trên Youtube: Năng khiếu chỉ chiếm 10% trong việc học Ngoại Ngữ

Thầy giáo Đặng Bá Đạo vốn là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, từng có kinh nghiệm công tác và làm việc tại một công ty hàng không. Tuy nhiên, với niềm đam mê sư phạm từ nhỏ, thầy đã quyết định rẽ ngang và thành lập công ty DABADA vào năm 2019. Cùng tìm hiểu thêm về người thầy 'siêu hot' này thông qua đoạn phỏng vấn ngắn dưới đây nhé!

Mạng xã hội hiện đang rần rần trước những video dạy tiếng Anh qua các ca khúc Bolero của anh, anh có thể chia sẻ ý tưởng thực hiện những video này xuất phát từ đâu và quá trình thực hiện những video này diễn ra như thế nào không?

Ngoài việc đứng lớp dạy Tiếng Anh, thầy còn làm cả những clip để dạy miễn phí qua trang Facebook, kênh YouTube để hướng dẫn phương pháp học cho mọi người. Và trong quá trình dạy, thầy phát hiện một phương pháp mới lạ độc đáo: Dạy, học tiếng Anh qua các bài hát bolero.

Bolero là dòng nhạc được rất nhiều lứa tuổi yêu thích, ban đầu thầy chỉ thử dịch sang tiếng Anh xem như thế nào. Thầy dịch bài Duyên phận, hát thử thấy khá thú vị. Và thầy đã quyết định dịch thêm nhiều bài nữa để mang đến một cách học tiếng Anh mới cho mọi người. Thầy nghĩ, nếu chỉ dạy học đơn thuần ở trên lớp thầy giảng trò nghe dễ gây nhàm chán cho mọi người, nhất là với bộ môn Tiếng Anh, nên học qua các bài hát bolero cũng là một cách mới lạ, hiệu quả tạo cảm hứng cho người học hơn.

Được biết, đào tạo sư phạm vốn không phải là chuyên ngành học của anh từ thời đại học, vậy cơ duyên nào đã dẫn lối anh để trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh như ngày nay?

Thầy tốt nghiệp ĐH Ngoại thương loại giỏi vào năm 2011, sau đó làm việc tại một công ty hàng không, vì có niềm đam mê với sư phạm từ nhỏ, đặc biệt yêu thích nhất môn Tiếng Anh, nên Thầy vừa đi làm vừa mở lớp dạy gia sư cho các bạn sinh viên. Sau đó, Thầy đăng ký học các chứng chỉ sư phạm Tiếng Anh quốc tế như TESOL,…để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và dạy cho các cá nhân, công ty. Đến năm 2019, Thầy quyết định thành lập Công ty TNHH DABADA.

Anh chia sẻ rất nhiều trên trang cá nhân của mình về cách học từ vựng và những phương pháp học tiếng Anh dễ nhớ, vậy theo quan điểm của anh, những yếu tố tiên quyết mà học viên cần có để có thể tự học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất là gì? Liệu việc tự học tiếng Anh có thể đạt được hiệu quả tương đương với việc tới các trung tâm ngoại ngữ và được giáo viên chỉ dẫn không?

Với thầy, ngữ pháp chính là nền tảng khi học ngoại ngữ, nhưng không phải là đích đến. Người học tiếng Anh cần nắm ngữ pháp cơ bản trước tiên, tuy nhiên việc tập trung quá nhiều vào ngữ pháp cũng chính là trở ngại lớn.

Học sinh nên cởi bỏ sự e ngại khi giao tiếp, vận dụng ngữ pháp và kiến thức khác để luyện tập, thực hành nghe nói nhiều hơn để nâng cao trình độ.

Thầy cho rằng năng khiếu chỉ chiếm 10% để thành công bởi con người sinh ra vốn dĩ đã có khả năng học ngôn ngữ, vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm, chứ không phải không thể. Nên thầy nghĩ tự học là 1 cách học rất tốt, quan trọng là luôn có niềm tin thì ai cũng có thể thành công.

Còn lại, 90% bí quyết đạo chia ra các bước: Chọn lọc kiến thức học (20%); lựa chọn phương pháp học phù hợp riêng với mình (20%), ví dụ, đối với từ vựng, bạn có thể học qua chủ đề, qua hệ thống phát âm, qua âm nhạc… Còn đối với ngữ pháp, các bạn có thể học theo sơ đồ sau: Từ => cụm từ => câu đơn => câu ghép => đoạn văn => bài văn.

Ngoài ra, 20% nữa cũng rất quan trọng, đó là môi trường học tập và sử dụng tiếng Anh. Hãy tự tạo thói quen sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, để tương tác với ngôn ngữ này càng nhiều càng tốt (như đọc báo, xem phim, video trên YouTube, nói chuyện với người nước ngoài bất cứ khi nào có cơ hội, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh…).

Khi học tiếng Anh, chắc chắn bạn sẽ gặp phải một số khó khăn như kiến thức khó hiểu, khối lượng bài nhiều, sự tiến bộ theo quá trình “mưa dầm thấm lâu”, sự đầu tư về thời gian và tài chính… Tất cả đều sẽ giải quyết được nếu như bạn đủ kiên nhẫn và quyết tâm, với tinh thần không bao giờ từ bỏ - “Never give up”. Ý chí bản thân quyết định đến 30% sự thành công.

Trong môi trường đào tạo tiếng Anh hiện nay, xuất hiện rất nhiều tình trạng 'học lệch' khi các học sinh chỉ chú trọng vào việc vào các kỹ năng Đọc - Viết mà không đầu tư nhiều thời gian và cũng không tự tin trước những đòi hỏi về kỹ năng Nghe - Nói, vậy quan điểm của anh về tình trạng này như thế nào?

Thầy nghĩ là trong 4 kỹ năng Tiếng Anh thì 2 kỹ năng giao tiếp gồm nghe và nói là quan trọng nhất. Vì đó là kỹ năng tiên phong để thể hiện năng lực và trí tuệ của mỗi người, đặc biệt là trong kinh doanh quốc tế. Tình học học sinh chỉ chú trọng đến các kỹ năng học thuật như đọc viết rất phổ biến, một phần vì các em chỉ quen với việc học tập trên trường để làm bài kiểm tra trắc nghiệm, hoàn tất các kỳ thi, một phần các em chưa được định hướng đúng để phát triển toàn diện các kỹ năng quan trọng trong việc học Tiếng Anh. Thầy nghĩ là các em học sinh, sinh viên nên đầu tư nhiều hơn ở mảng tiếng Anh giao tiếp, vì nó rất cần thiết và quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp tương lai.

Anh có thể 'bật mí' cho các độc giả một số mẹo và phương pháp học tiếng Anh vừa nhanh vừa hiệu quả từ kinh nghiệm học tập và dạy học của cá nhân anh được không?

Như thầy đã chia sẻ, sự nỗ lực và ý chí là yếu tố tiên quyết nhất trong việc học Tiếng Anh. Nhưng đừng gồng mình, đừng tạo áp lực mệt mỏi cho bản thân, hãy học Tiếng Anh thật nhẹ nhàng và vui vẻ qua những sự việc, hành động mỗi ngày. Luôn đặt câu hỏi và nghĩ mọi thứ bằng Tiếng Anh, để tạo ra 1 thói quen tốt và không ngại khi nói đến Tiếng Anh, từ đó, sẽ thấy Tiếng Anh thật dễ và thân thuộc. Bí quyết của Thầy khi học Tiếng Anh đó là: “If you want to master your English, you need to think everything in English.” (Nếu bạn muốn giỏi Tiếng Anh, thì hãy luôn nghĩ mọi thứ bằng Tiếng Anh)