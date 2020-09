Đang mua bánh mì ở cổng trường, học sinh lớp 3 bị hai người lạ mặt chở đi, nghi có dấu hiệu bắt cóc

Chiều 22/9, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương cho biết, phụ huynh của em T.G.N (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Thái Hòa B) thông báo việc em học sinh này nghi bị 2 người lạ mặt bắt cóc.

Lực lượng chức năng sau khi nhận được thông tin đã bắt tay vào điều tra song vẫn chưa thể kết luận đây có phải là một vụ bắt cóc hay không, mọi thông tin vẫn đang trong quá trình điều tra xác minh.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Phòng Giáo dục và Đào tạo TX, Tân Uyên vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về trường hợp học sinh lớp 3 nghi bị hai người lạ chở đi, có dấu hiệu bắt cóc.

Trường học nơi xảy ra vụ việc

Trong báo cáo có ghi rõ, sáng ngày 21/9, em T.G.N là học sinh lớp 3 trường tiểu học Thái Hòa B (khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên) được bố đưa đến trường vào lúc 6h15 phút sáng. Sau khi cất cặp vào trong lớp và tiến hành rửa tay đo thân nhiệt xong thì N. ra ngoài cổng trưởng để mua bánh mì ăn sáng.

Ngay lúc này có 2 người đang ông lạ mặt lao đến bịt miệng cháu lại và đưa lên xe phóng đi. Do bé giãy giụa và khóc lóc nên các đối tượng phải dừng xe để thả cháu xuống đường, cách nơi bán bánh mì 400m về phía cầu Khánh Vân.

Một nhân viên bán cà phê gần đó thấy cháu bé đứng khóc lóc nên hỏi thăm và gọi điện thông báo cho mẹ cháu N. đến đón con về.

Tại thời điểm này, trong lớp học, cô giáo N.T.L thấy cặp sách của em N. nhưng không thấy học sinh đâu bèn tìm khắp khuôn viên trong trường. Sau đó người chú ruột của N. gặp cô giáo L. và báo cáo về vụ việc cháu bé bị bắt cóc và xin cô cho cháu nghỉ một ngày. gia đình cũng không trình báo vụ việc lên công an.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Tân Uyên cũng cho biết hiện tinh thần của cháu N. đã được ổn định và đã vui chơi bình thường trở lại. Đơn vị này đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn quản lý học sinh một cách nghiêm túc hơn, đồng thời thông tin để cha mẹ sớm chỉ bảo con em những cách để đối phó lại với tình huống như thế này, tránh để những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Hiện vụ việc trên đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Một học sinh lớp 3 nghi bị bắt cóc trước cổng trường

Theo Phương Hoa/SKCĐ