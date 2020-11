Đang nằm ngủ cạnh vợ, người đàn ông bị đối tượng bịt mặt xông vào nhà đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h25 phút tối ngày 21/11, ông Trương Bá Sơn (49 tuổi, ngụ tại xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đang nằm ngủ cạnh vợ tại cửa hàng của gia đình ở xã Glar, huyện Đắk Đoa, thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt cầm dao xông vào nhà định đâm ông Sơn như đâm hụt.

Hình ảnh hung thủ được camera ghi lại

Sau đó khi bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy. Ông Sơn cùng vợ con đuổi theo. Tới cổng nhà, hung thủ bị ông Sơn đuổi kịp. Trong quá trình giằng co nhau, đối tượng đã đâm vào ngực ông Sơn một nhát dao khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đắk Đoa đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai đến khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ.

Nạn nhân được gia đình an táng

Tại hiện trường, công an phát hiện con dao gây án bị hung thủ làm rơi trong lúc giằng co. Theo lời kể của nhân chứng, đối tượng bịt kín khẩu trang, mặc quần jean, áo phao màu đen, đội mũ len.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra truy bắt hung thủ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Truy tìm tên tội phạm ma túy nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ

Theo Thiên Bình/SKCĐ