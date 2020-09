Đang ngủ trong nhà, nam sinh lớp 8 bị đất đá rơi đè tử vong khiến nhiều người bàng hoàng

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 6h30 phút sáng ngày 13/9, em N.X.L. 14 tuổi đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bị đất đá từ trên đồi rơi xuống đề vào phía sau hông nhà, làm đổ tường và đè vào em học sinh khi đang nằm ngủ trong nhà.

Thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm này mẹ và anh trai của em L. đang đi chợ phiên tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang nên không có ở nhà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và đưa em L. đi Bệnh viện cấp cứu và di chuyển đồ đạc khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên em L đã tử vong ngay sau đó.

Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong hai ngày từ 11-12/9, khiến nhiều khu vực bị sạt lở đất nghiêm trọng, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Hiện chính quyền địa phương cũng đang chủ động ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn cho người dân, tránh thiệt hại và người và tài sản.

