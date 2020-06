Dạng ung thư máu MC Diệu Linh mắc phải dù là thể mạn tính nhưng vì sao lại gây tử vong nhanh?

MC Diệu Linh, tên thật là Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1991 là MC quen thuộc của nhiều chương trình như Bản tin thể thao - VTVCab, Ngày này năm xưa - HN1, TV Shopping, Giờ kết nối - QPVN...

Cô gái có nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp ghi điểm trong lòng khán giả với ngoại hình tươi tắn cùng lối dẫn dắt linh hoạt, thông minh.

Dù được chẩn đoán mắc bệnh từ tháng 6/2018 nhưng gần đây khi phải nhập viện điều trị vì bệnh tình chuyển xấu, nữ MC mới tiết lộ thông tin này.



Suốt 2 năm qua, MC Diệu Linh thực hiện phác đồ điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhưng không phải nhập viện nhiều. Cô từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích.



Sau đó, cô sử dụng thuốc viên - một dạng hóa chất khô của Mỹ. Từ tháng 2/2020, Diệu Linh phải nghỉ làm và nhập viện để bắt đầu phác đồ điều trị mới do cơ thể không đáp ứng hóa chất. Cô được chỉ định ghép tủy khi bệnh trạng được cải thiện và tìm được tế bào gốc hiến tặng phù hợp.



Tuy nhiên, trong thời gian điều trị, Diệu Linh có dấu hiệu đau nhức như đang mọc răng, nhưng thực chất đây là dấu hiệu của ung thư di căn lên não. Từ ngày 11/6, bệnh tình của Diệu Linh chuyển xấu trầm trọng, cô được chuyển về phòng cách ly đặc biệt Bệnh viện Bạch Mai . Sau khoảng 2 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, Diệu Linh trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ 38 phút ngày 13/6.

Ung thư máu - loại ung thư ác tính tỷ lệ tử vong cao



Ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng, là một loại ung thư ác tính rất nguy hiểm. Ung thư máu xảy ra khi số lượng bạch cầu trong máu gia tăng đột biến.



Bạch cầu vốn có chức năng bảo vệ cơ thể nên khi tăng số lượng một cách đột biến như vậy, nó sẽ bị thiếu thức ăn cũng như nguồn cấp dinh dưỡng. Khi đó bạch cầu buộc phải ăn chính hồng cầu (thành phần chính của máu) khiến tế bào máu bị phá hủy dần, người bệnh bị mất máu, thiếu máu đến tử vong.



Trong quá trình nhân lên rất nhanh của bạch cầu, nếu không được can thiệp kịp thời, chúng sẽ ứ đọng trong tủy xương, cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu bình thường tiếp theo.



Ung thư máu là căn bệnh duy nhất không tạo u/ung bướu. Mỗi năm, rên thế giới, mỗi năm có tới 300.000 ca bệnh mắc mới và 220.000 người chết vì căn bệnh quái ác này.



Có 3 loại ung thư máu gồm ung thư bạch cầu chiếm 36%, ung thư hạch chiếm 46% và u tủy chiếm tỷ lệ nhỏ nhất là 18%.



Bệnh bạch cầu: Khi một số lượng lớn tế bào bạch cầu được sản sinh do cơ thể bị nhiễm trùng, chúng sẽ tích tụ làm tắc nghẽn tủy xương và ngăn chặn tủy xương sản xuất các tế bào máu khác. Khi phát triển với số lượng quá nhiều, bạch cầu buộc phải ăn hồng cầu, gây thiếu máu.



Ung thư hạch: Các hạch có liên quan đến hệ bạch huyết là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây bệnh. Khi có u lympho nghĩa là cơ thể sản sinh quá nhiều tế bào lympho một cách vô tổ chức làm tổn hại hệ thống miễn dịch. Lymphoma có thể phát triển trong nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm cả hạch bạch huyết, tủy xương, máu, lá lách và các cơ quan khác.



Đa u tủy: Là một dạng ung thư máu của các tế bào plasma có trong tủy xương, tạo ra các kháng thể giúp chống lại nhiễm trùng. Bệnh hình thành do sự tụ tập số lượng lớn các tế bào plasma bất thường trong tủy xương, ảnh hưởng hệ miễn dịch.

Dạng ung thư máu MC Diệu Linh mắc phải nguy hiểm như thế nào?



Theo thông tin từ bác sĩ tiết lộ với báo chí, MC Diệu Linh mắc bệnh Lơxêmi kinh dòng lympho, một thể bệnh ung thư máu mạn tính. Người mắc bệnh này đa số thuộc nhóm độ ác tính thấp và diễn tiến chậm. Tuy nhiên MC Diệu Linh lại là trường hợp thuộc nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh.



Lơ xê mi kinh dòng lympho (CLL) thuộc dạng ung thư hạch với tỷ lệ mắc dạng này chiếm 46% trong tổng số ca mắc ung thư máu. Dạng ung thư này liên quan đến hệ bạch huyết - là một phần của hệ thống miễn dịch trong cơ thể.



Các hạch bạch huyết có vai trò bảo vệ cơ thể tránh khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và một số bệnh tật khác. Khi có u lympho nghĩa là cơ thể đã sản sinh quá mức các tế bào lympho một cách vô tổ chức. Các tế bào này tồn tại lâu gây nên tình trạng quá tải, làm tổn hại hệ thống miễn dịch của cơ thể.



Ung thư dạng này ảnh hưởng trực tiếp tới hệ bạch huyết của toàn cơ thể nằm ở các bộ phận như tủy xương, hạch, lá lách và nhiều cơ quan khác. Đây cũng là lý do tại sao bệnh tình của MC Diệu Linh trở nặng dù đã được ghép tủy, bởi ung thư máu đã di căn lên não.



Tỷ lệ mắc lơ xê mi kinh dòng lympho tăng theo tuổi; 75% trường hợp được chẩn đoán ở tuổi > 60. Nam giới có tỷ lệ mắc cao hơn, hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, một số trường hợp có liên quan di truyền.



Các triệu chứng có thể có hoặc không bao gồm hạch to, lách to, gan to, và các triệu chứng không đặc hiệu do thiếu máu (mệt mỏi, ốm) và ức chế miễn dịch (ví dụ như sốt).



Theo nhiều tài liệu, bệnh nhân Lơ xê mi kinh dòng lympho thường được tiên lượng thời gian sống trung bình khoảng 7 đến 10 năm.



Theo nhiều tài liệu, bệnh nhân Lơ xê mi kinh dòng lympho thường được tiên lượng thời gian sống trung bình khoảng 7 đến 10 năm.

Bệnh nhân ở giai đoạn từ 0 đến II sống từ 5 đến 20 năm mà không điều trị. Bệnh nhân ở giai đoạn III hay IV thường có nguy cơ tử vong trong vòng 3 đến 4 năm. Trường hợp suy tủy xương tiến triển thường có đời sống ngắn.



Mặt khác, người bệnh mắc Lơ xê mi kinh dòng lympho có nhiều khả năng phát triển ung thư thứ phát, đặc biệt là ung thư da.



