Vạch trần thủ đoạn của gã trai đánh chết bạn rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 22/8, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) để điều tra làm rõ về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Cụ thê, vào khoảng 5h ngày 21/8, người dân ở phường Quang Phong đi tập thể dục thì phát hiện thi thể của anh V.H.H (SN 1984, trú phường Quang Phong) tử vong bên đường. Thi thể nằm trong tư thế bị một phần chiếc xe máy đè lên. Ngay lập tức người dân trình báo cơ quan chức năng.



Công an vào cuộc điều tra và tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân tử vong không phải do tai nạn giao thông . Đây là một vụ án mạng được dựng hiện trường giả.





Hiện trường vụ việc

Bằng các nghiệp vụ, công an đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Thuỷ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, tại cơ quan công an, Thủy thừa nhận hành vi giết người. Cụ thể, tối 20/8, Thủy và nạn nhân đã xảy ra xô xát, Thủy quá bực tức đã dùng gậy đánh H. tử vong.



Đối tượng Thủy

Sau khi gây án, Thủy kéo nạn nhân cùng xe máy nạn nhân ra cách nhà khoảng 1km rồi bỏ bên đường để tạo hiện trường giả nhằm thoát tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Ngày 6/8, công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở xóm Mỹ Giang (Hưng nguyên, Nghệ An). Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Nhâm (SN 1962, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên).



Tại hiện trường, anh Nhâm nằm gục trên đường và bị xe đè lên người. Thời điểm được người dân phát hiện, anh Nhâm bị thương nặng ở vùng đầu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong.



Khám nghiệm hiện trường, công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, không giống vụ tai nạn giao thông.

Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, công an phát hiện, trước đó anh Nhâm có xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Ngô Đức Thiện (hàng xóm) nên đã triệu tập tới trụ sở làm việc.



Làm việc với công an, Thiện ban đầu quanh co, đưa ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm để thoát tội nhưng sau nhiều giờ đấu tranh tích cực, Thiện buộc phải cúi đầu khai nhận hành vi dã man.

Cụ thể, hai bên từng đánh nhau do Thiện không đồng ý anh Nhâm thuê máy xúc đến tiến hành cải tạo ao cá. Anh Nhâm dùng gậy đánh vào chân Thiện bị thương.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày 6/8, Thiện sang nhà Nhâm được anh Nhâm lấy rượu ra mời để xin lỗi chuyện lúc sáng nhưng Thiện không đồng ý rồi bỏ về nhà. Quá cay cú, Thiện vác cuốc ra đồng thì gặp lại anh Nhâm nên đã dùng cuốc đánh vào đầu anh Nhâm để trả thù. Hậu quả là nạn nhân bị thương nặng gục xuống đường.

Sau đó, Thiện bỏ mặc nạn nhân rồi đi về nhà cất cuộc và trở lại đồng tạo dựng hiện trường giả nhưng không thể thoát tội.

Theo Hà Ly/SKCĐ