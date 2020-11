Say xỉn ghen tuông, gã chồng đập đầu vợ tử vong vì nghe đồn 'vào nhà ông hàng xóm'

Theo Vietnamdaily đưa tin, ngày 20/11 VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội Giết người



Nạn nhân là bà Lê Thị Mỹ Hạnh (44 tuổi, vợ của Tâm). Được biết, cả hai vợ chồng Tâm làm nghề đưa đò tại bến đò Mương Ngang (xã xã Nhơn Ái).

Trần Thanh Tâm



Theo thông tin ban đầu, vào chiều 21/9, sau khi đi uống bia về, ông Tâm đến nhà ông ông Trần Thanh Vũ (ngụ cùng ấp) để đòi tiền. Tại đây, Tâm nghe thấy Vũ nói thấy vợ mình đi vào nhà ông N.V.T (đối diện nhà Vũ).



Nghi ngờ vợ ngoại tình, Tâm lên cơn ghen và chạy xuống bến đò để hỏi thì bà Hạnh không thừa nhận. Tức giận, Tâm lấy tay đánh vào mặt, bà Hạnh bỏ đi.



Đến tối cùng ngày, Tâm tiếp tục tra hỏi. Thấy chồng lớn tiếng, bà Hạnh bỏ chạy ra ngoài đường thì ông Tâm đuổi theo, túm tóc lôi về.



Vừa đi, người đàn ông này vừa đánh liên tiếp vào mặt vợ, sau đó đập đầu xuống đường bê tông khiến nạn nhân chảy nhiều máu, bất tỉnh.



Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.





