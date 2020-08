Người cha độc ác đánh con 4 tháng tuổi gãy chân vì không chịu ngủ phải nhận mức án nào?

Theo Vietnamnet , TAND quận 9 (TP.HCM) chiều 28/8 đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Châu Minh Tiến (SN 1996, ngụ quận 9, TP.HCM ) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân chính là con ruột của bị cáo. Theo đó, Tiến đã bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.



Theo cáo trạng, giữa năm 2016, Tiến cùng chị Nguyễn Hồng Tím (SN 2000) có sống chung với nhau như vợ chồng tại quận 9, TP.HCM. Cả hai cũng đã có 2 con chung với nhau.

Châu Minh Tiến tại tòa.

Đến ngày 26/12/2019, sau khi xảy ra mẫu thuẫn chị Tím đã bế cháu Châu Minh K. (mới 4 tháng tuổi) về nhà mẹ ruột. Đến tối 3/2/2020, bà ngoại Tím bế cháu K. giao lại cho Tiến.

Phần vì tức giận vợ lại thấy con cứ khóc mãi không chịu ngủ, Tiến đã tát liên tiếp vào mặt và mông cháu bé, giật mạnh khiến bé K. rơi từ trên võng xuống nền gạch.

Thấy con có dấu hiệu khó thở, mặt tím tái và nấc từng cơn, Tiến hoảng sợ bế con sang nhà cha ruột là ông C.M.H để nhờ đưa đi cấp cứu.

Khi kiểm tra, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát hiện cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo lên cơ quan Công an quận 1. Kết quả giám định cho thấy, cháu K. bị chấn thương, gãy xương đùi trái, thương tật lên tới 37%.

Bé K. bị chấn thương, gãy xương đùi trái, thương tật lên tới 37%.

Sau đó, ông H. - bố Tiến đã đến cơ quan Công an quận 1 trình báo sự việc, Tiến sau đó bị bắt giữ và thừa nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử ngày 28/8, Tiến thừa nhận nguyên nhân đánh con gãy chân, xuất huyết não là do giận 'vợ hờ'. Tiến khai, từ ngày về sống chung, Tím chỉ ở nhà trông con mà không làm gì, một mình Tiến là lao động chính đi làm kiếm tiền. Thế nhưng, khi 'vợ hờ' bỏ mặc không trông con, Tiến tức giận lại thêm rượu say nên đã làm ra hành động bạo hành với chính con đẻ.



