Vay đồng nghiệp 30 triệu nhưng chậm trả, nữ nhân viên quán karaoke bị đánh đập cắt trụi tóc

Tin tức mới nhất ngày 15/11, Zing đưa tin, chiều cùng ngày Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội ) cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Huy Hoàn (37 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thu Hà (20 tuổi, quê TP Hạ Long, Quảng Ninh; đang thuê trọ ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) để điều tra, làm rõ về hành vi Bắt giữ người trái Pháp luật



Từ hồ sơ của cơ quan Công an cho thấy, Hoàn từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, trong đó lần thụ án tù gần nhất trên dưới 10 năm.

Hai đối tượng bị bắt giữ



Theo thông tin ban đầu, Hà và chị N.T.Q. (19 tuổi, ở Lạc Thủy, Hòa Bình) cùng làm nhân viên tại quán karaoke ở Thường Tín. Tháng 10 vừa qua, Q. có vay của Hà 30 triệu đồng và hứa sẽ trả trong 2 tháng.



Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng do cần tiền nên Hà yêu cầu Q. trả nợ. Thế nhưng, do Q. không thu xếp được tiền nên có ý định lẩn trốn 'chủ nợ'. Sau khi kể chuyện với người 'anh Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng do cần tiền nên Hà yêu cầu Q. trả nợ. Thế nhưng, do Q. không thu xếp được tiền nên có ý định lẩn trốn 'chủ nợ'. Sau khi kể chuyện với người 'anh xã hội ' là Hoàn, trùng hợp là Q. cũng đang được Q. liên hệ muốn vay tiền.



Sau đó, chiều ngày 13/11, Hoàn nhắn tin hẹn Q. đến khu vực Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng) rồi đưa thẳng về phòng trọ ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà (Thường Tín).



Tại đây, 2 nghi phạm đã nhốt Q. cả đêm, đánh đập và cắt tóc, ép nạn nhân gọi điện cho người thân mang tiền đến trả. Tuy nhiên, hành hạ cả đêm mà không có kết quả nên Hà và Hoàn phải thả Q. về.



Sau khi được thả về, Q. đã đến trình báo công an. Ngay khi nhận được tin báo, ội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thường Tín đã tập trung phối hợp cùng Công an xã Khánh Hà xác minh, triệu tập 2 đối tượng ngay trong đêm 14/11.



Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ