Đánh giá dòng sản phẩm Nike Dunk Low

Nike Dunk là một mẫu giày thể thao được thiết kế ban đầu cho bộ môn bóng rổ, tương tự như Air Jordan 1. Được sản xuất với chất liệu cao cấp, giày có khả năng bảo vệ mắt cá chân, tạo độ bám và cảm giác thoải mái cho người mang, đặc biệt là trong việc trượt ván. Nike Dunk xuất hiện vào những năm đầu thập niên 80, cùng với sự phát triển của bóng rổ trường trung học và sự quan tâm của công chúng đối với môn thể thao này. Ban đầu, Nike Dunk được thiết kế với các màu sắc rực rỡ, phù hợp với đồng phục của các tuyển thủ và cổ động viên.

Sau một hành trình dài, Nike Dunk đã trở thành một đôi giày "must-have item" trên đường phố, được ưa chuộng sử dụng để trượt ván, sưu tầm và trở thành một phần của văn hóa đại chúng.

Thiết Nike Dunk Low có gì?

Phiên bản Nike Dunk Low-top được tái phát hành lần đầu tiên vào năm 1998 và đã trở thành tiền đề cho sự ra mắt của Nike SB Dunk 4 năm sau đó vào năm 2002. Trước đó, Nike đã cố gắng chiếm lĩnh thị trường giày trượt ván đang rất thịnh hành bằng cách phát hành một số phối màu nhưng không thành công.

Thiết kế của Nike SB Dunk Low có lưỡi gà dày hơn so với phiên bản Nike Dunk Low, tuy nhiên cả hai phiên bản đều có ngoại hình tương đồng và không thay đổi nhiều so với những phiên bản đầu tiên. Nike Dunk Low có giá thành rẻ hơn so với phiên bản SB do không tích hợp bộ đệm Zoom Air.

Giày Nike Dunk Low có điểm mạnh nào?

Nếu xét về hiệu năng, Nike Dunk Low sẽ không thể cạnh tranh được với các đối thủ hiện tại trong phân khúc giày trượt ván vì gần như không có sự thay đổi trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, người ta vẫn yêu thích Nike Dunk Low vì bề dày lịch sử, những câu chuyện thú vị về các phối màu và vẻ đẹp cổ điển đậm chất đường phố đi cùng với thời gian.

Mặc dù Nike Dunk Low được coi là một thiết kế thời trang hơn, nhưng theo một số đánh giá, đôi giày này vẫn có tính bền bỉ và chắc chắn theo thời gian đáng kinh ngạc. Một số người khác cho rằng Nike Dunk Low là một đôi giày hoàn hảo và không có sự tì vết.

Những điểm yếu của Nike Dunk Low

Một số người dùng phàn nàn về cấu trúc giày quá cứng ở phần Upper, do các chất liệu ở phần Mid-sole và Phần Upper mà Nike Dunk Low sử dụng. Ngoài ra, những lỗ thoát khí nhỏ trên phần Toebox không thích hợp cho điều kiện thời tiết ẩm ướt và mưa.

Hiện tại, giá chính hãng của Nike Dunk Low là 130 USD,tuy nhiên để săn được nhiều người cũng phải bỏ ra 1 mức giá khá là cao từ 5 triệu đến 30 triệu cho 1 đôi giày

Bạn có thể mua Nike Dunk Low ở đâu?

Nike Dunk Low đang rất được yêu thích trong năm nay. Bạn có thể mua Nike Dunk Low chính hãng tại tại 1 số shop giày tại hồ chí minh hoặc đặt hàng trên một số nền tảng mua bán sneaker như StockX hay Goat.

