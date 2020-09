Danh tính 2 kẻ trên ô tô đâm chết 1 chiến sĩ CSCĐ rồi tăng ga bỏ trốn ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ một chiến sĩ CSCĐ bị xe ô tô đâm tử vong, sáng 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ được 2 đối tượng này. Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và đang tiến hành lấy lời khai.





Theo đó, danh tính 2 kẻ ngồi trên xe đâm chết chiến sĩ CSCĐ là Trần Văn Dũng (SN 1989, lái xe), hộ khẩu thường trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), chỗ ở tại đường Ngô Thuỵ Sỹ, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn); Dương Đức Tuyển (SN 1994, phụ xe), hộ khẩu thường trú ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên), chỗ ở hiện nay tại đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn).





Về diễn biến vụ việc, như đã đưa tin, khoảng 17h ngày 14/9, tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua khu vực huyện Yên Dũng ( Bắc Giang ) có 2 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và ra hiệu lệnh dừng phương tiện, yêu cầu lái xe giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, đối tượng điều khiển xe bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía tổ công tác, đâm hất đồng chí trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh - chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo.





Chưa dừng lại, lái xe khách tiếp tục điều khiển phương tiện chạy về phía TP Bắc Giang dù chiến sĩ Mạnh vẫn đang nằm trên capo.

Hiện trường vụ việc





Khi xe di chuyển đến Km số 121 + 90m, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận xã Song Khê (TP Bắc Giang thì Trần Văn Dũng điều khiển phương tiện hất văng đồng chí Mạnh xuống đường. Dũng tiếp tục lái xe chạy về hướng TP Bắc Giang được khoảng 2km thì dừng lại. Dũng mở cửa xe cho bản thân và Tuyển bỏ chạy.





Về chiến sĩ mạnh, sau khi ngã xuống đường đã bị bánh xe ô tô chèn qua người. Ngay sau đó, đồng chí Mạnh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng do thương tích quá nặng nên tử vong ngay sau đó.





Cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo về vụ việc đánh nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi, bắt giữ các đối tượng. Tổ công tác ngay sau đó bắt giữ được Tuyển. Đến chiều tối cùng ngày, Trần Văn Dũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) đầu thú.





Theo cơ quan điều tra, qua khám xét trên xe thì phát hiện có một số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe. Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang thụ lý, giải quyết vụ án theo quy định Pháp luật





Trước đó, một lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng cho biết, chiếc ô tô cố tình đâm vào lực lượng chức năng khiến chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế đang cùng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp dừng xe kiểm tra phương tiện vì nghi có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.





Theo Thanh Mai/SKCĐ