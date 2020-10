Danh tính 3 công nhân tử vong trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thót tim khi xem cảnh xe ô tô chở ga phát nổ như bom giữa phố ở Trung Quốc

Vụ việc xảy ra ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 7/10. Video cho thấy một chiếc xe tải chở gas bốc cháy dữ dội rồi sau đó phát nổ giữa phố như bom gây thiệt hại lớn cho các phương tiện giao thông khác.