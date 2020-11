Danh tính 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân, 2 người bị thương 1 người vẫn mất tích

Diễn biến mới nhất về vụ sạt lở đất ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam chiều 11/11, tối cùng ngày ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, dân quân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Tuy nhiên, trời tối và đang mưa rất lớn nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, tuyến Quốc lộ 40B được xác định có nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm, UBND huyện Bắc Trà My đã làm barie chắn đường, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.



Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường

Thông tin về hai nạn nhân bị thương, ông Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, cho biết hai nạn nhân vụ sạt lở núi được đưa tới hồi chiều là ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ, tay chân tê cứng. Cả 2 đều trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi tiến hành các bước cấp cứu ban đầu, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã chuyển 2 bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Một nạn nhân bị gãy chân

Nạn nhân bị chấn thương cột sống cổ



Như đã đưa tin trước đó, khoảng 15 giờ chiều 11/11, trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều người.



Vụ sạt lở xảy ra khi đang có 9 người dân bới đất, thông đường do trước đó chỉ khoảng 30 phút cũng xảy ra sạt lở khiến giao thông cản trở. Một người dân ghi lại clip khoảnh khắc đất đá ập xuống khiến cả đám người hô nhau chạy toán loạn.



Được biết trong số 9 người có mặt tại hiện trường, chỉ có 6 người chạy thoát, 2 người bị thương và 1 người nghi vẫn bị vùi lấp trong đất đá. Danh tính người mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường, nhiều xe máy của người dân bị vùi lấp, trượt dọc theo mương nước; đất đá, nước bùn biến tuyến quốc lộ thành một mảnh ruộng.

Theo Hà Ly/SKCĐ