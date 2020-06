Danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ lốc xoáy làm sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, trận lốc xoáy tối qua không chỉ gây thiệt hại về cơ sở vật chất cho Công ty gỗ xuất nhập khẩu gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) mà còn gây mất mát lớn về người.

Đến sáng ngày 11/6, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tăng cường lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả thiệt hại, xác định danh tính các nạn nhân bị nạn và tập trung cứu chữa, điều trị cho người bị thương.

Hiện trường vụ lốc xoáy khiến nhà xưởng đổ sập

Được biết, vụ lốc xoáy làm sập nhà xưởng đã khiến 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là: Trương Thị Năm (sinh năm 1971, ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Lục Văn Long (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Lê Thị Hà (sinh năm 1976, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên).

Trong số 18 người bị thương thì có 3 người bị thương nặng ở đùi, tay, cột sống. Đó là Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1986, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên); Lê Thị Phương (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Nguyễn Thị Hòa (ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo).

Theo bác sĩ Lê Văn Tịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phức: Ngay khi nhận được thông tin phía bệnh viện đã điều động bác sĩ và xe cứu thương xuống hiện trường. Tại đây các bác sĩ cùng lực lượng quân đội, công an đã sơ cứu, chuyển bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa tỉnh. Khoảng từ 18h30 đến 22h ngày 10/6 phía Bệnh viện đã tiếp nhận 18 bệnh nhân.

Vết thương nhẹ của một người may mắn thoát khỏi nhà xưởng khi cơn lốc kéo đến

3 bệnh nhân nặng đã được tiến hành phẫu thuật và hiện đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Đến sáng ngày 11/6, các bệnh nhân đã được xử lý vết thương.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 18h ngày 10/6, một trận giông lốc mạnh quét qua khiến khoảng 5.000 đến 7.000m2 nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma bị đổ sập và biến dạng. Nhiều xe máy, thiết bị, hàng hóa... của công nhân và doanh nghiệp bị mắc kẹt trong khu nhà xưởng đổ sập.

Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 100 công nhân làm việc, phần lớn đã thoát ra ngoài được. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không kịp chạy ra dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Cơn lốc xoáy càn quét qua huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc