Vụ clip lột đồ đánh ghen dã man tại Huế: Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố bị can

Liên quan đến vụ đánh ghen dã man ở Huế gây phẫn nộ những ngày qua, ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú tại 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP. Huế); Nguyễn Thị Bé (SN 1983); Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991, cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Thủy) với cùng tội danh "Làm nhục người khác".

Trước đó, ngày 19/11, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự để làm rõ các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/11, tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm gồm 4 người với một cô gái được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm 4 người trên.



Qua theo dõi, 4 đối tượng này phát hiện cô gái đang ngồi cùng chồng của 1 người trong nhóm nên đã lợi dụng đêm tối xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục người này. Chưa dừng lại, nhóm còn quay lại video clip và sau đó đăng tải lên mạng Qua theo dõi, 4 đối tượng này phát hiện cô gái đang ngồi cùng chồng của 1 người trong nhóm nên đã lợi dụng đêm tối xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục người này. Chưa dừng lại, nhóm còn quay lại video clip và sau đó đăng tải lên mạng xã hội

Ngay khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng ra vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Đối tượng Lê Công

Như đã đưa tin, tối 18/11, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen dã man tại TP. Huế. Trong clip, nhóm người phụ nữ lớn tiếng chửi bới rồi lột hết quần áo của cô gái. Đáng phẫn nộ hơn cả là có một người đàn ông khác vừa chửi mắng vừa đánh vào mặt, đầu và vùng kín của cô gái.

Không thể kháng cự trước sự hành hung tàn nhẫn của nhóm người này, nạn nhân vừa đau đớn tủi nhục vừa khóc lóc, liên tục van xin tha cho mình.



Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ trước màn đánh ghen như thời trung cổ của nhóm người kia. Nhiều ý kiến cho rằng nhóm người đã hành hung quá dã man và xứng đáng bị trừng trị của pháp luật.

Theo Hà Ly/SKCĐ