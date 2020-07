Danh tính 40 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, hầu hết quê Thanh Hóa

Theo danh sách cập nhật của Ban ATGT tỉnh Kon Tum, tính đến 13h chiều 11/7, số nạn nhân tử vong là 5 người trong đó có một thiếu niên chưa xác định được danh tính. 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi (sau đó có 04 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum).

Hiện trường chiếc xe bị lật

Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết, theo báo cáo của cơ quan điều tra, nhận định ban đầu nguyên nhân vụ TNGT là do đoạn đường thuộc khu vực xảy ra tai nạn đường đèo, dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp nên có khả năng tài xế xe khách mất lái và lao xuống vực…

Danh tính 5 người tử vong

1. Hà Dũng Đức (SN 2006, ngụ H.Thường Xuân, Thanh Hóa)



2. Hà Thị Huyền Diệu (SN 2013, ngụ H.Bá Thước, Thanh Hóa)



3. Lương Thị Niệm (SN 1965, chưa xác định địa chỉ)



2 người tử vong còn lại vẫn chưa xác định được danh tính.

Danh sách các nạn nhân còn lại

Danh sách người bị thương:

1.Phạm Thị Thư (SN 1982, Kon Tum)



2. Phạm Bình Minh (SN 2013, Kon Tum)



3. Đinh Văn Thiên (SN 1991, Ninh Bình)



4. Phạm Thị Diệu Châu (SN 2011, Kon Tum)



5. Phạm Thị Khuyên (SN 1991, Kon Tum)



6. Hà Trung Lưu (SN 1947, Thanh Hóa)



7. Lò Thị Nam (SN 1984, Thanh Hóa),



8. Hoàng Văn A (SN 1963, Thanh Hóa)



9. Quách Thị Trà (SN 2011, Kon Tum)



10. Phạm Văn Lương (SN 1986, Thanh Hóa)



11. Lường Thị Điệp (SN 1971, Thanh Hóa)



12. Phạm Tuấn Châu (SN 2015, Thanh Hóa)



13. Trương Văn Sơn (SN 1990, không rõ địa chỉ)



14. Phạm Đình Hải (SN 1988, Thanh Hóa)



15. Hoàng Thị Hoảng (SN 1965, Thanh Hóa)



16. Hà Thế Vinh (SN 2004, Thanh Hóa)



17. Vi Thị Hưng (SN 1971, Thanh Hóa)



18. Lục thị Tuyên (SN 1994, Thanh Hóa)





19. Đặng Thị Hòa (SN 1956, Nghệ An)



20. Hà Kiều Hưng (SN 2014, Đăk Lăk)



21. Hà Thị Phường Thùy (SN 1973, Đăk Lăk)



22. Hà Xuân Thu (SN 1979, Đăk Lăk)



23. Trương Thị Nhưng (SN 1973, Đăk Lăk)



24. Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, Thanh Hóa)



25. Bùi Thị Trinh (SN 1962, Thanh Hóa)



26. Vị Thị Ta (SN 1986, Thanh Hóa)



27. Mai Hải Nam (SN 1981, Thanh Hóa)



28. Trương Thị Thủy (SN 1973, Đăk Lăk)



29. Hà Văn Công (SN 1974, Thanh Hóa)



30. Bùi Minh Thuận (SN 2004, Thanh Hóa)



31. Lê Thị Nhì (SN 1963, Thanh Hóa)



32. Phạm Thị Thắm (SN 2012, Thanh Hóa)



33. Lô Thị Ninh (SN 1991, Thanh Hóa)



34. Trương Ngọc Thế (SN 1986, Thanh Hóa)



35. Lê Hữu Thương (SN 1990, Thanh Hóa).



Trước đó, lúc 4 giờ 10 ngày 11/7, tại Km số 23+900 trên QL14C, đoạn qua đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe khách mang BS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, ngụ H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, xuất phát từ Thanh Hóa đi Đắk Lắk, trên xe chở theo 40 người (gồm 5 người nhà xe, hành khách có 26 người lớn và 9 trẻ em), khi đến địa điểm trên thì lao xuống vực sâu hơn 30m.



Tuổi trẻ & xã hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn.

