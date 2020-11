Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Danh tính 6 nữ sinh đánh bạn dã man trong clip

Theo thông tin từ Báo Tổ quốc, ngày 20/11, Công an thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ nhóm nữ sinh đã đánh đập dã man em Đ.L.V. (học sinh lớp 8A5, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo) khiến em này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định có 6 nữ sinh đã tham gia đánh nữ sinh V. này. Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn cá nhân lời qua tiếng lại trên mạng xã hội giữa V. và một nữ sinh khác tên Hoàng Y.M..

Cụ thể, khoảng 11h30' ngày 18/11, Hoàng Y.M. (học khối 8, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) đã hẹn Đ.L.V. ra khu vực sân bóng ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trên mạng.

Nạn nhân mặc áo hoa được xác định là nữ sinh V.

Trước khi hẹn V. ra đây, Yến M. đã nhờ 5 người bạn của mình đến hỗ trợ thực hiện kế hoạch đánh V. 5 nữ sinh khách bao gồm: Lê Gia H., Bùi Bảo Nh., Bùi Hà L. (đều là học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) và 2 người khác gồm: Lê Thùy Tr. (học lớp 9, trường THCS Hàm Rồng, phường Hàm Rồng) và Nguyễn Phương Nh. (học sinh lớp 8 trường THCS Lê Lợi, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).

Đến điểm hẹn, V. đã bị nhóm 6 nữ sinh kia thay nhau đánh đập, giật tóc, dùng tay, chân đánh đá gây xây xước, sưng nề ở mặt, tay, chân. Đáng nói, nhiều học sinh đứng xung quanh cổ vũ, dùng điện thoại quay clip lại đăng lên mạng xã hội.

Nhiều nữ sinh khác lao vào đánh bạn dã man



Do nữ sinh này đang ảnh hưởng tâm lý và đau đầu nên đang tiếp tục được giữ lại điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã mời phụ huynh của các nữ sinh tham gia đánh bạn lên trường để phối hợp làm việc. Các cơ quan chức năng và các phụ huynh có các học sinh đánh bạn cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi và xin lỗi gia đình em V.

Sau vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường tổ chức cuộc họp với phụ huynh và các học sinh liên quan để giải quyết vụ việc.



Phía Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và các trường liên quan đang cho các học sinh liên quan viết bản kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Như đã đưa tin trước đó, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man, vừa đánh vừa chửi bới bằng những lời lẽ thô tục. Đoạn clip ghi lại rõ cảnh một nữ sinh mặc quần jeans, đeo khăn quàng đỏ không ngừng dùng tay túm tóc, đạp vào mặt, đầu nữ sinh mặc áo hoa. Sau đó, một nữ sinh khác lao tới dùng chân đá liên tiếp vào mặt bạn.



Không dừng lại, một số nữ sinh khác cũng lao vào chửi bới, đánh đập nạn nhân, trong khi những người xung quanh thì quay clip và reo hò cổ vũ. Bị đánh đập dã man, nạn nhân không thể kháng cự mà chỉ biết ôm mặt, ôm bụng cố né tránh.

