Vụ xe tải đâm thẳng vào chợ: Xác định danh tính các nạn nhân, 5 người thiệt mạng đều là phụ nữ

Vào khoảng 6h sáng ngày 13/6, một chiếc xe tải đâm thẳng vào chợ xã Đắk R’La (còn gọi là chợ 312) thuộc huyện Đắk Mil, Đắk Nông khiến 5 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương. Chiếc xe tải BKS 69C – 05159 tông mạnh với xe ô tô BKS 48C – 03579 đi cùng chiều, rồi tiếp tục tông vào xe tải BKS 47C – 12570 khiến tài xế mất lái. Xe tải lật nghiên rồi đổ lên các sạp bán hàng của tiểu thương chợ xã Đắk R’La đang buôn bán. Chiếc xe tải gây tai nạn lao thêm khoảng vài trăm mét rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ và 2 người tử vong trên đường cấp cứu. Cả 5 người thiệt mạng đều là phụ nữ, trong đó đã xác định được danh tính 4 người là Lương Thị Công (SN 1973, trú tại thôn 10, Đắk R'lo), Lê Thị Thoan (SN 1976, trú tại thôn 5, Đắk R'lo), Nguyễn Thị Diệu Huệ (SN 1972), Biện Thị Toan (trú tại thôn 4, xã Đắk R’la). Ngoài ra còn 1 nạn nhân nữ chưa rõ danh tính, khoảng 60 tuổi.

Vụ tai nạn cũng khiến 5 người khác bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các nạn nhân gồm: La Thị Thái (1963); Lê Thị Hồng Phượng (1986); Nông Thị Tình (1971); Trương Thị Nguyệt Phương (1963); Huỳnh Thị Ngọc Thu (1987, cùng trú tại xã Đắk R’la). Các nạn nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, cột sống... Ngoài ra còn một số nạn nhân khác bị thương nhẹ đang được cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp Việt Nam, danh tính của một trong số các tài xế liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng đã được xác định. Tài xế điều khiển xe tải lao vào chợ 312 là Ngô Văn Bền (27 tuổi, quê Cà Mau), hiện chưa rõ tình hình Sức Khỏe . Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cứu chữa người bị nạn, lấy lời khai nhận chứng, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ