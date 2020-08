Danh tính chủ xe Huyndai i10 vụ tông gãy chân bé gái, tự nhận là Công an rồi rồ ga bỏ trốn ở Hà Nội

Liên quan đến vụ tài xế say xỉn tông gãy chân bé gái đi xe đạp trên đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) rồi bỏ chạy, sáng 25/8, một lãnh đạo đã thông tin đến Pháp luật và Bạn đọc về danh tính chủ xe Huyndai i10.

Hai đối tượng ngồi trên chiếc xe gây tai nạn khiến bé gái bị gãy chân

Như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 20h10 ngày 24/8 trên đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng được cộng đồng mạng chia sẻ khiến nhiều người bức xúc. Khi đó, người đàn ông điều khiến Huyndai i10 màu trắng đã đâm vào một bé gái đang đi xe đạp điện.

Cũng theo tài khoản facebook này, khi vừa mở cửa xe thì mùi rượu nồng nặc bốc lên, 2 người đàn ông ngồi bên trong gồm tài xế đỏ mặt, có biểu hiện thiếu tỉnh táo nghi say xỉn.

Chiếc xe gây tai nạn

Lúc này, bé gái bị thương nên anh H. đã yêu cầu 2 người xuống xe đưa em bé đi Bệnh viện nhưng cả hai đều không đồng ý, có thái độ ngang ngược, thách thức. Theo chia sẻ của anh H., 2 người đàn ông này còn tự nhận mình là Công an, có ý định hành hung anh H. và cả bé gái nạn nhân vì cho rằng cố tình ăn vạ.

Sau đó, hai đối tượng này mặc cho nạn nhân đau đớn đứng ngoài đường giữa trời mưa, kéo kính xe vào rồ ga bỏ trốn. Sự việc trên khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Your browser does not support HTML5 video.

7 xe ô tô tông liên hoàn gây ác tắc 10km