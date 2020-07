Đã tìm ra danh tính cô gái cố tình ném đồ ăn khắp phòng khách sạn hot nhất MXH hôm nay?

Khi vụ việc gái xinh quẹt trộm bánh kem còn chưa hết hot, mới đây trên mạng xã hội lại xôn xao đoạn clip ghi lại vụ việc một nhóm thanh niên thản nhiên ném đồ ăn tung tóe, giẫm giày dép lên ga đệm trong phòng một khách sạn ở Vũng Tàu , lại còn thích thú ghi hình lại.

Liên quan đến vụ việc, một thanh niên trong nhóm sau đó đã lên tiếng, nguyên nhân khiến họ có hành động trên là do trước đó nhóm bị chủ khách sạn 'chặt chém', thế nên mới bày trò bẩn trả đũa cho hả dạ. Cho dù nguyên nhân là thế nào đi chăng nữa, cư dân mạng vẫn cảm thấy bức xúc vì hành động của nhóm thanh niên này.

Liên quan đến vụ việc, một thanh niên trong nhóm sau đó đã lên tiếng.

Zing dẫn lại lời từ chủ khách sạn cho biết, không hề có chuyện 'chặt chém' và giá cả đã được thống nhất từ trước. Chủ khách sạn cũng bổ sung, phía khách sạn đã sơ suất khi không kiểm tra kỹ tiền nhóm thanh niên đưa trước khi giao phòng.

Tuy nhiên, khi phát hiện chưa đủ thì khách sạn đã quay lại thông báo. Sau khi kiểm tra hình ảnh qua camera giám sát, nhóm thanh niên đã trả lại số tiền còn thiếu.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip được chia sẻ.

Được biết, nhóm thanh niên trong clip gồm 4 người thuê phòng ngày 17-18/7 với giá 2,2 triệu đồng. Khách sạn thuê nằm trên đường La Văn Cầu, đi khoảng 50m là đến biển Vũng Tàu.



Liên quan đến vụ việc này, chiều 20/7 TS Lâm Thành Hiển - phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) trả lời Tuổi Trẻ Online cho biết, qua hình ảnh trong clip và trên mạng xã hội, trường nhận diện ban đầu thì đây rất có thể là sinh viên khóa 19 khoa dược tên N.T.T.D.

Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, nếu đúng là D. thì bạn này đã nghỉ học từ lâu vì chỉ nhập học 1 tháng, có điểm 2 môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. Ngay sau vụ việc, nhà trường đã liên lạc với khách sạn ở Vũng Tàu và cô sinh viên tên D. nhưng chưa liên hệ được. Nếu đúng là sinh viên đã nghỉ học thì nhà trường không liên quan và không chịu trách nhiệm gì về vụ việc này.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ