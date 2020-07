Bất ngờ danh tính cô gái lái xe máy bằng chân khiến CĐM sửng sốt: Mới học lớp 9

Mới chỉ là học sinh THCS nhưng nữ sinh đã làm cộng đồng mạng sửng sốt vì clip lái xe bằng chân đầy tự tin và điêu luyện. Được biết, hiện nữ sinh này đã bị công an triệu tập làm việc.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thiếu nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bằng chân khiến cộng đồng mạng sửng sốt.

Trong đoạn clip, cô gái mặc áo đen, điều khiển xe máy Honda Dream và gác chân chữ ngũ lái xe vô cùng điệu nghệ. Không những vậy, cô gái này còn đi với tốc độ khá nhanh khiến những người chứng kiến không khỏi thót tim.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip do một tài khoản tên H.H. đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc điều tra về hành vi vi phạm an toàn giao thông của cô gái trong clip.

Theo nguồn tin của báo VTC News, qua xác minh được biết sự việc xảy ra tại TP Tuyên Quang. Ngày 5/7 vừa qua, Đội CSGT Công an TP Tuyên Quang đã xác định được danh tính cô gái trong clip và mời lên trụ sở làm việc. Đáng chú ý, cô gái lái xe bằng chân thành thục mới chỉ là học sinh cấp 2.

Cụ thể, theo thông tin từ Công an TP. Tuyên Quang, cô gái lái xe bằng chân là Nguyễn Thị H. (SN 2005, trú tại thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Hôm xảy ra sự việc, nữ sinh điều khiển xe máy mang BKS 22AA-094.46.

Người quay đoạn clip và đăng tải lên mạng xã hội là Vũ Thị H. (SN 2005, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương). Cả hai nữ sinh đều đang học tập tại một trường THCS ở huyện Sơn Dương.

Được biết, tại cơ quan công an, nữ sinh điều khiển xe máy bằng chân đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm Pháp luật , gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người và các phương tiện khác.

Đội CSGT Công an TP. Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định.

Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, cách đây khoảng 2 tháng, Đội CSGT Công an TP Tuyên Quang cũng đã phải mời một nữ sinh đến làm việc để làm rõ về hành vi điều khiển xe máy bằng chân.

Theo đó, nữ sinh tên T.H. (16 tuổi, trú tại xã Thái Mon, TP Tuyên Quang), đang là học sinh Trường THPT Sông Lô, TP Tuyên Quang. Trong những ngày được nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, nữ sinh này đã không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave Alpha bằng chân, buông cả hai tay. Sự việc diễn ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Thái Long, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang).

Công an thành phố Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý. Do H. là người từ 14 đến dưới 16 tuổi nên lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Phụ huynh của nữ sinh cũng được mời lên để xử lý về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ