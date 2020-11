Ném bom xăng vào nhà hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào rồi gã đàn ông cố thủ trong nhà dọa tự thiêu

Khoảng 22h tối 21/11, người dân làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng 3 và ném khoảng 15 quả bom xăng về phía nhà hàng xóm gây cháy lớn.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS 113) của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội , Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường và xác định người ném bom xăng sang nhà hàng xóm là Nguyễn Huy Ngọc (SN 1959, ở xóm Đình, Triều Khúc, huyện Thanh Trì).

Clip do người dân ghi lại

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Ngọc đứng trên tầng 3 đang cầm những chai thủy tinh đựng xăng châm lửa đốt rồi ném sang nhà hàng xóm. Đồng thời, tổ công tác nhanh chóng đưa những người trong gia đình bị ném xăng ra ngoài, đồng thời giải tán đám đông tụ tập ở xung quanh nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân xung quanh bị bỏng nhẹ do lửa bắn vào người. Một người bị thương nặng đã được đưa vào viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc



Sau thời gian thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã phá khóa cửa tầng 1 căn nhà của Ngọc, ập vào nhằm khống chế. Lúc này Ngọc chạy lên phòng ngủ tầng 2 cố thủ, đổ xăng ra khắp căn phòng. Lực lượng chức năng nhiều lần thuyết phục mở cửa, nhưng Ngọc vẫn kiên quyết cố thủ và dọa nếu ai vào phòng sẽ châm lửa đốt nhà.

Đến khoảng 2h30 ngày 22/11, Ngọc châm lửa đốt bên trong phòng nên lực lượng chức năng buộc phải phối hợp phá cửa, phun nước vào bên trong dập tắt đám cháy. Ngọc dùng dao ngoan cố chống trả ...



Một cán bộ xã cho hay người đàn ông này sống bình thường với hàng xóm và không có dấu hiệu bệnh thần kinh. Tuy nhiên, Ngọc hay uống rượu và thường rơi vào trạng thái bị kích động mạnh.

Còn nguyên nhân sự việc được nhận định là hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào, Ngọc góp ý nhiều lần không được nên dẫn tới sự việc trên.

Theo Hà Ly/SKCĐ