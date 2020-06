Danh tính gã trai máu lạnh sát hại hai chị em ruột do mâu thuẫn tình ái

Kẻ sát hại hai chị em ruột ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã đến công an đầu thú đồng thời khai nhận hành vi giết người. Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn tình ái.

Liên quan đến vụ án mạng chị em ruột bị chém tử vong sáng 30/6, chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Quốc Trường, Trưởng Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, chỉ sau 2 giờ gây án hung thủ Lê Văn Long (33 tuổi, Tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Lê Văn Long

Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã giết chị Lăng Thị Bích Du (36 tuổi) và em trai chị này là Lăng Viết Dương (33 tuổi); cùng trú đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.



Long khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Du từ giữa năm 2019 (đã ly dị chồng, hiện có 2 con) nhưng thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 8h ngày 30/6, Long tìm tới nhà bạn gái để nói chuyện nhưng cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát.



Trong lúc tức giận, nam thanh niên này rút dao bấm trong túi quần đâm người yêu 2-3 nhát. Thấy chị gái bị tấn công, anh Lăng Viết Dương lao vào can ngăn cũng bị đối tượng này đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Ngôi nhà của chị Du - nơi xảy ra sự việc



Chị Lăng Thị Bích D bị thương nặng cố bò ra đường kêu cứu, được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh nhưng cũng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh mối quan hệ của các nạn nhân, cơ quan điều tra khoanh vùng nghi can số một là Lê Văn Long và đã vận động gia đình đưa đối tượng ra trình diện tại trụ sở cơ quan công an.



Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường phát hiện anh Dương gục chết trên vũng máu với nhiều vết thương.



Ngoài ra, còn có một chiếc xe Wave màu đen mang BS 90H2 – 2875 (chưa rõ chủ xe) dựng trước sân nhà nạn nhân.



Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai chị em chị Du bị sát hại bằng dụng cụ sắc nhọn. Chị Du bị đâm 1 nhát vào mặt và 3 vết vào bụng. Còn em trai chết do bị đâm 3 nhát chị mạng vào cổ, đỉnh đầu và trán.



Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận để điều tra, củng cố hồ sơ vụ án.



