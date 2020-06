Danh tính kẻ mặc áo sơ mi vờ mua hàng, cướp tiệm vàng trong đêm ở Mễ Trì - Hà Nội

Kẻ mặc áo sơ mi cướp tiệm vàng Sông Giang trong đêm 26/6 tại Mễ Trì Thượng, Hà Nội đã bị công an bắt giữ. Đối tượng 28 tuổi là người sinh sống cùng khu.

Chiều 28/6, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đêm 26/6.

Đối tượng là Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại ở Mễ Trì, Hà Nội). Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận do tiệm vàng nằm gần khu gia đình sinh sống nên thông thạo mọi đường đi lối lại trong làng.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải

Khoảng 22h đêm 26/6, Hải tới tiệm vàng Sông Giang giả vờ mua hàng. Nhân lúc chủ tiệm vàng không chú ý, Hải cướp được một số lượng vàng rồi bỏ chạy vào ngõ 89 Mễ Trì Thượng tẩu thoát.



Đồng phạm trong vụ án này còn có người yêu của Hải tham gia giúp sức. Đáng chú ý, trong quá trình bỏ chạy, đối tượng còn đâm trọng thương một người đi xe máy truy đuổi là anh Huy (SN 1998, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình).



Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, tên cướp mặc trang phục lịch sự áo sơ mi trắng, quần dài. Kẻ cướp không đi xe mà bỏ chạy vào con ngõ nhỏ. Do đường đông người nên người dân truy đuổi nhưng không kịp.

Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại Gia Lâm



Khi truy đuổi tên cướp, một thanh niên đi xe máy đã đuổi theo, bám sát được kẻ cướp.

Trong quá trình đuổi theo kẻ cướp, thanh niên tên Huy bị trúng một nhát dao vào lưng được chủ tiệm vàng đưa đi cấp cứu và hứa chi trả viện phí.



Cơ quan công an xác định, Hải đã lấy đi hơn 1,1 lượng vàng tại cửa hàng Sông Giang. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hải cùng người yêu bỏ trốn và bị lực lượng công an bắt giữ chiều 28/6 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

