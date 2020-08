Sốc với nguyên nhân gã trai đặt camera quay lén đồng nghiệp nữ thay đồ rồi tung lên mạng để hạ nhục

Công an TP Đồng Xoài ( Bình Phước ) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin một cô gái bị quay lén cảnh thay đồ rồi tung lên mạng xã hội , đơn vị đã vào cuộc xác minh và ra lệnh tạm giữ đối với Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ tại khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài). Thành bị tạm giữ để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong thời gian làm việc cùng chị L. (23 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) nên Thành ôm hận. Đối tượng này đã nảy ra trò đặt camera trong phòng vệ sinh nơi làm việc quay lén cảnh chị L. thay quần áo.

Khi có những thước phim "nóng hổi" trong tay, Thành lập tức phát tán lên mạng xã hội nhằm mục đích hạ nhục chị L.. Chỉ sau ít phút phát tán, rất nhiều người trên khắp cả nước xem được, trong đó có cả đồng nghiệp làm cùng chỗ với Thành và chị L..

Thành quay lén đồng nghiệp vì tức giân chuyện mâu thuẫn trong lúc làm việc

Phát hiện hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng xã hội, chị L. đã làm đơn trình báo lên Công an. Sau khi xác định Thành là đối tượng gây ra vụ việc trên, Công an đã ra lệnh tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến tình trạng phụ nữ bị quay lén trong nhà vệ sinh, trước đó vào cuối tháng 5/2020 trên địa bàn phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cũng xảy ra vụ nam thanh niên quay lén một người phụ nữ trong nhà vệ sinh của nhà hàng trên địa bàn.

Cụ thể, tối 27/5, chị H. (trú tại thị xã Thái Hòa) cùng chồng và bạn bè đến nhà hàng ở phường Hòa Hiếu ăn uống. Khoảng 21h cùng ngày, chị H. vào nhà vệ sinh thì phát hiện 1 nam thanh niên dùng điện thoại quay trộm mình. Chị H. ra báo cho chồng và nhờ chủ quán kiểm tra camera an ninh.

Sau khi kiểm tra phát hiện người đi vào nhà vệ sinh quay lén là nam thanh niên đang ăn uống trong nhà hàng thì mọi người yêu cầu người người này đưa điện thoại kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện có 2 đoạn video quay lén chị H.. Bất bình trước hành động biến thái trên, nhiều người có mặt đã xông vào đánh nam thanh niên trên.

Sau đó, Công an phát hiện sự việc đến giải quyết. Nam Thanh niên đã thừa nhận hành vi. Hai bên đồng ý hòa giải nên được cho về nhà.

Tóm gọn cựu nam sinh giả gái đôt nhập phòng tắm quay lén nữ sinh. Nguồn: VTC 14.