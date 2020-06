Công an giăng lưới vây bắt kẻ dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

Công an xác định danh tính kẻ thủ ác là Mai Quốc Nam (SN 1981, quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Công an quận Ba Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng khác tiến hành vây ráp căn nhà. Đồng thời huy động xe thang, giăng lưới bên dưới căn nhà. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng được điều động đến tuc trực bên dưới căn nhà.

Lực lượng chức năng giăng lưới vây bắt nghi phạm tấn công 2 chị em bằng búa định ở Bình Thuận

Lãnh đạo Công an quận Ba Đình thông tin, các cán bộ trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm đưa về trụ sở làm việc. Đây là nghi phạm đang bị truy nã vì dùng búa tấn công 2 chị em tại quán cà phê ở Bình Thuận hôm 2/6.

Sau khi nghi phạm Nam bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận để tiến hành việc bàn giao nghi phạm, di lý nghi phạm về Bình Thuận tiến hành điều tra, thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 5h15 ngày 2/6, một người đàn ông lạ mặt đội mũ, bịt khẩu trang, ăn mặc kín đáo đi vào quán cà phê của chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) ở phường Xuân An, TP Phan Thiết uống cà phê.

Hình ảnh Nam gây án bị camera an ninh ghi lại

Người lạ mặt này sau đó được xác định là đối tượng Nam. Hắn vào trong võng ngồi, quan sát tỉ mỉ và gọi cà phê ra uống. Khi chị Trang bưng cà phê ra thì bất ngờ bị người khách này dùng búa tấn công.

Nghe tiếng động, anh Đào Văn Hùng (26 tuổi, em ruột chị Trang) đi trong phòng và cũng bị đối tượng lạ mặt tấn công. Khi thấy hai chị em gục ra sàn, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh trích xuất ở camera an ninh trong quán cà phê cho thấy, hung thủ là người có dáng cao, gầy. Người này mặc áo khoác màu xanh, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách và sử dụng một cây búa đinh để tấn công 2 nạn nhân.