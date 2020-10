Chân dung gã nghiện giết nam thanh niên cướp xe máy, điện thoại rồi bỏ xác ở ven đường tại Yên Bái

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể với với nhiều vết thương trên người ở ven đường Quốc lộ 32, sáng 12/10, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Đơn vị đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lường Văn Tiến (SN 1987, trú tại xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn.

Khoảng 17h ngày 9/10, người dân thôn Dõng (xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn) bàng hoàng phát hiện một nam thanh tử vong bất thường trong bụi cỏ ven Quốc lộ 32 nên đã trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện trên thể nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng và cổ có vết thương sâu.

Hiện trường phát hiện thi thể là khu vực hoang vắng, cách xa khu tập trung đông dân cư nên người dân không phát hiện bất thường ngay khi nạn nhân bị sát hại.

Nhận được tin báo án, Công an xã Sơn Lương tổ chức phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo Công an huyện Văn Chấn tổ chức khám nghiệm hiện trường . Cũng trong ngày hôm đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.