NÓNG: Xác định được đối tượng liên quan đến vụ thi thể trong vali quận 7, là người quen nạn nhân

Thông tin mới nhất liên quan đến nghi án giết người chặt xác, giấu trong vali ở Khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) tối 27/11, cảnh sát điều tra đã xác định được danh tính đối tượng có liên quan đến vụ việc.



Theo Theo VnExpress , cảnh sát xác định đối tượng này là Jeong In Cheol, người Hàn Quốc và hiện đang là giám đốc của một công ty.

Được biết, đối tượng Jeong In Cheol sinh năm 1985, hiện đang ở trong một căn hộ khu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Jeong In Cheol được xác định là bạn của nạn nhân.

Cụ thể, sáng 28/11 nguồn tin của VnExpress tại Công an TP.HCM cho biết: "Cơ quan điều tra tìm thấy nhiều chứng cứ Jeong In Cheol có thể đã gây án. Hiện đang truy bắt đối tượng".

Được biết, nơi phát hiện án mạng là ngôi nhà 4 tầng ở KDC Him Lam, cách nơi ở của Cheol khoảng 3km. Nơi này được gã giám đốc người Hàn thuê cách đây vài tháng. Liên quan đến vụ việc, cảnh sát cũng thu giữ nhiều hình ảnh chứng tỏ Jeong In Cheol từng đưa nạn nhân về nhà chơi bằng ô tô, sau đó người này đi ngoài một mình cho đến khi thi thể được phát hiện.

Theo thông tin từ Thanh Niên, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh



Trước đó, danh tính thi thể trong vali ở đường số 3 được xác định là nam giới, mang quốc tịch Hàn Quốc. Công an nhận định, nạn nhân đã bị giết từ trước rồi mới phi tang.



Như đã đưa tin, tối 27/11 người dân tá hỏa phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam. Khi kiểm tra, họ hoảng sợ khi thấy thi thể người không còn nguyên vẹn được đựng trong một chiếc túi nilon màu đen, giấu trong chiếc vali hồng tại phòng vệ sinh.



