`Ngáo` phim đồi trụy, thiếu niên 15 tuổi lao ra đường chặn xe, hiếp dâm thiếu nữ ở Đắk Nông

Theo VTC New, ngày 17/8, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với theo quy định của Pháp luật

Theo thông điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 12/8, thấy em E. (SN 2003, ngụ tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) đang đi xe máy trên đường, Th. liền bám theo. Khi đi đến đoạn đường vắng ở xã Nâm Nung thì chặn xe lại rồi không chế kéo E. vào lề đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị khống chế và hiếp dâm, em E. quyết liệt chống cự, dùng tay đánh vào mặt, cắn vào tay Th.. Vì quá đau nên Th. buông tay nạn nhân ra. Chớp cơ hội, E. bỏ chạy khỏi hiện trường.

Em E. chạy đến Công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô chỉ đạo các lực lượng vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Đồng thời phối hợp với Công an xã Nâm Nung truy bắt đối tượng Y.Th..

Vì vụ việc xảy ra vào lúc đêm tối, vắng người qua lại nên việc xác định hung thủ khá khó khăn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm phá án cao, chỉ 3 giờ sau đó, Công an đã xác định hung thủ gây án là Y.Th..

Y.Th. đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình (Ảnh minh họa)

Y.Th. bị bắt giữ ngay sau đó. Tại trụ sở Công an , Y.Th. thừa nhận hành vi hiếp dâm chị E.. Y.Th. khai rằng., do hay xem phim đồi trụy trên mạng xã hội và trước đó có uống rượu nên ra đường phát hiện em E. đang đi một mình nên đã đi theo khống chế, hiếp dâm. Do nạn nhân chống cự, kêu la nên đã đánh nạn nhân rồi bỏ trốn.

Vào đầu tháng 8/2020, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản khi đang đứng mặc áo mưa bên đường. Nạn nhân là chị H. (hơn 30 tuổi, ngụ TP.HCM).

Cụ thể, tối 5/8, chị H. dừng xe máy trên hương lộ 89B (quận 12, TP HCM) để mặc áo mưa thì bị một người đàn ông đi bộ đến dùng dao khống chế, cướp xe. Sau đó, người này chở chị H. đến khu đất trống ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) khống chế, hiếp dâm

Chưa dừng lại, hắn trói tay nạn nhân rồi lấy tiền, điện thoại di động và xe máy rồi tẩu thoát. Sau khi hung thủ chạy trốn, chị H. hô hoán và được giúp đỡ đưa lên Công an trình báo sự việc.

Theo Thanh Mai/SKCĐ