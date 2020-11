Cả hai vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 4 người thương vong đều do một người gây án

Theo thông tin điều tra cho thấy cả 2 vụ nổ súng này đều là do đối tượng Đỗ Xuân Hải (40 tuổi, trú tại thôn Dương Thạch, xã Trà Dương) gây ra.

Đối tượng Đỗ Xuân Hải

Như đã đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 26/11, chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi) đang ở trong nhà tại tổ dân phố Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, thì bất ngờ bị đối tượng Hải xông vào và cầm súng bắn vào ngực.

Ngoài ra đối tượng này còn dùng dao chém vào đầu và mặt của bà Trần Thị Lan (53 tuổi, là mẹ của chị Na), sau đó tên này còn chém vào tay con trai chị Na là cháu Trần Quang Huy (12 tuổi).

Hiện trường gây án

Sau khi gây án xong, đối tượng này đã vứt lại khẩu súng ở hiện trường rồi bỏ chạy. Các nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy viên đạn ở ngực của chị Na ra ngoài.

Về phần Đỗ Xuân Hải, ngay trong tối hôm đó, tên này đã đi xe máy mang theo một khẩu súng tự chế khác đến nhà ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi). Khi ông T. đang ngồi xem ti vi cùng vợ tại phòng khách thì Hải liền xông vào nhà và dùng súng bắn vào ngực ông T. khiến nạn nhân chết do mất máu quá nhiều.

Công an đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc

Sau khi gây án xong, Hải đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng này là do mâu thuẫn trước đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe máy và khẩu súng tự chế của đối tượng.

Khẩu súng tự chế bị thu giữ

Đại diện Công an huyện Bắc Trà My cho biết: “Hai vụ nổ súng trong đêm được xác định là đều do nghi phạm Hải gây ra. Nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định việc Hải nổ súng bắn ông T. và chị N. chỉ do mâu thuẫn trong sinh hoạt cá nhân, bởi vì nạn nhân và hung thủ đều quen biết nhau cả”.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Viện kiểm sát để làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Xuân Hải và xử lý theo quy định của Pháp luật

Theo Thiên Bình/SKCĐ