Vụ nổ ở khu công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm: Đã có danh tính 3 người thương vong

Sáng 4/9, người dân sống gần khu công nghiệp Phú Thị (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội ) nghe thấy tiếng nổ lớn nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương. Sau đó ít phút, chính quyên xã và Công an có mặt phong tỏa hiện trường, cứu hộ các nạn nhân.

Được biết, vụ nổ xảy ra bên trong công ty Licogi 12 thuộc khu công nghiệp Phú Thị khiến 1 công nhân tử vong và 2 công nhân bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khi công nhân vừa vào ca làm việc thì công nhân Đinh Hoàng H. (sinh năm 1969, ở Hưng Yên) và Nguyễn Văn D. (sinh năm 1985 ở Vĩnh Phúc) là công nhân kho, Nguyễn Thị N. là lao công đang làm việc thì bất ngờ có tiếng phát nổ. Hậu quả, anh H. tử vong còn 2 người khác bị thương.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình lao động anh Đinh Hoàng H. đã dùng khí ôxy để cắt bản mã thép sau đó dẫn đến tai nạn

Nơi xảy ra vụ nổ

Trước đó tại khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) xảy ra một vụ cháy kho chứa sơn rộng khoảng 600 m2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 13/8, người dân phát hiện lửa, khói đen bốc lên cuồn cuộn kèm nhiều tiếng nổ phát ra từ một kho xưởng nằm trong khu công nghiệp Yên Phong (H.Yên Phong, Bắc Ninh) đã hô hoán nhau báo lực lượng PCCC đến xử lý.

Cơ quan chức năng phải huy động, cơ quan chức năng đã huy động 15 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, khống chế đám cháy. Thời điểm tiếp cận, lửa bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét và nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát, cháy lan. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

