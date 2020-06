Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: 2 trong số 3 nạn nhân được xác định là vợ chồng

Tính đến trưa ngày 20/6, cơ quan Công an huyện Tuần Giáo vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để điều tra về vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại địa phương.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, loại trừ khả năng nghi phạm gây án là một trong ba nạn nhân tử vong. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được danh tính các nạn nhân là chị Trần Thị T., anh Nguyễn Thành C. và anh Đàm Văn L. Trong đó, chị T. và anh C. là vợ chồng.

Tại khu vực cánh đồng nơi phát hiện chị T. và căn nhà nơi phát hiện thi thể hai người đàn ông, người dân vẫn đứng xem rất đông. Một số người dân còn bỏ cả ăn cơm trưa để theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ án. Mọi người sống gần đó cho biết rất sốc khi biết thông tin về vụ án kinh hoàng này.

Nơi phát hiện 2 nạn nhân nam

Như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 20/6, người dân đi ra cánh đồng tại khối Trường Xuân, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thì phát hiện thi thể một người phụ nữ độ 40 tuổi trong tư thế nằm ngửa. Trên người nạn nhân phát hiện nhiều vết thương nghiêm trọng.

Người đi đồng tiếp tục đi kiểm tra thì phát hiện trong ngôi nhà gần đó có 2 người đàn ông bị thương nặng, trên cơ thể có nhiều vết thương nên nhanh chóng huy động mọi người đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc kinh hoàng này, lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo cho biết, chính quyền mới nắm bắt được thông tin vào sáng nay từ Công an địa phương. Ngay lập tức huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Mới tháng trước (tháng 5/2020) tại Điện Biên cũng xảy ra một thảm án khiến 3 người tử vong. 2 trong số 3 nạn nhân là vợ chồng, người còn lại là hung thủ gây án. Kẻ này giết người xong cũng tự sát ngay tại hiện trường.



Cụ thể, ngày 28/5, tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cũng xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người tử vong. Hai nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Hờ A P. (SN 1982) và chị Giàng Thị S. (SN 1986). Nghi phạm Sùng A Chu (SN 1965) cũng tự sát sau khi gây án.



Cơ quan chức năng xác định, Chu là bố dượng của chị S.. Khoảng 10 năm trước, vợ chồng chị S. nhận cháu H.T.P. (SN 2005) làm con nuôi và đưa về sống chung nhà.

Thời gian gần đây vợ chồng chị S. phát hiện Chu có quan hệ bất chính với cháu P. nên đã xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 5h30 ngày 28/5, Sùng A Chu đến nhà chị S., dùng dao chém chết chị S. Anh Hờ A P. lao vào can ngăn liền bị gã cha dượng đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng. Sau khi gây án, Sùng A Chu lấy dao tự tử.

