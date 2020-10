Hé lộ danh tính nghi can cứa cổ chủ tiệm tạp hóa ở Quảng Ninh

Theo nguồn tin từ An ninh thủ đô, sáng 16/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được nghi can sát hại chủ tiệm tạp hóa ở thị xã Đông Triều vài chiều 15/10,





Theo điều tra, khoảng 13h20 ngày 15/10, bà L.T.H, (SN 1972, trú tại khu Mỹ Cụ 2, phường Hưng Đạo, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đang bán hàng tạp hóa thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao khống chế, cắt vào vùng cổ. Sau khi gây án kẻ này rời khỏi hiện trường.





Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa bà H. đến Trung tâm y tế thị xã Đông Triều cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc đến Công an thị xã Đông Triều.





Nhận được tin báo, Công an thị xã Đông Triều phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng. Công an sau đó xác định nghi can gây án là Khổng Quốc Anh (SN 1991, trú tại khu Yên Lâm 4, phường Đức Chính, thị xã Đông Triệu).

Công an đã bắt giữ được đốt tượng cứa cổ chủ tiệm tạp hóa (ảnh minh họa)





Đến 16h ngày 15/10, các trinh sát phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều, Công an TP Uông Bí bắt giữ thành công đối tượng Quốc Anh khi đang lẩn trốn ở phường Vàng Danh (TP Uông Bí). Hiện Quốc Anh đã bị áp giải về thị xã Đông Triều để phục vụ công tác điều tra.





Vì cơ quan chức năng đang lấy lời khai đối tượng này nên chưa tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành vi độc ác trên. Khi nào kết luận sẽ thông tin đến báo chí.





Trước đó vào năm 2016 tại Hà Nội cũng xảy ra vụ cô chủ tiệm tạp hóa bị cứa cổ. Đối tượng gây án là Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, quê Quảng Nam); nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lành (SN 1977, chủ hiệu tạp hoá tại phố Ngũ Nhạc (P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai).





Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 28/10/2016, chị Lành đang bán tạp hóa thì có 2 thanh niên đi xe máy đến mua hàng. Trong khi chị Lành quay mặt đi thì một đối tượng lao đến giật chiếc túi chị đeo bên người. Thấy chị Lành chống cự, trí hô thì 1 đối tượng dùng dao cứa cổ nạn nhân.





Nghe tiếng kêu của chị Lành, tổ tuần tra Công an phường Thanh Trì và bà con hàng xóm đã lao đến quật ngã, bắt giữ đối tượng Phát. Cùng thời điểm chị Lành được đưa đi cấp cứu





Công an quận Hoàng Mai cho biết, qua quá trình điều tra, lực lượng xác định chỉ có một mình Phát là nghi can gây ra vụ án trên.





Theo Thanh Mai/SKCĐ