Thi thể nữ giới phân hủy trong nhà hoang ở Cà Mau: Xác định danh tính nghi phạm giết người cướp vàng

Tin tức mới nhất ngày 16/11, liên quan đến vụ thi thể phụ nữ phân hủy, bốc mùi trong căn nhà hoang ở huyện Cái Nước (Cà Mau) sau 4 ngày mất tích, theo thông tin từ Báo Người Lao Động , sau nhiều giờ truy tìm công an đã xác định được nghi phạm gây án.



Danh tính nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1965; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Tuy nhiên, đến thời điểm được phát hiện, nghi phạm đã treo cổ tự tử.

Người dân theo dõi công an điều tra



Như đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 15/11, một số người dân đi câu cá bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối phát ra nồng nặc từ một căn nhà bỏ hoang ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ (Cái Nước). Đến khi vào kiểm tra, họ hoảng hốt phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Nhanh chóng, vụ việc được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Cái Nước đã có mặt, phong tỏa hiện trường và thu thập thông tin để điều tra.

Theo CAND đưa tin, danh tính nạn nhân được xác định là chị T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước). Trước đó, vào ngày 12/11 gia đình chị D. đã trình báo cơ quan chức năng về việc con gái bị mất tích và nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Được biết, trước khi mất tích, bà D. có mang theo nhiều trang sức, vàng bạc có giá trị.

Người nhà nạn nhân cho biết, bà D. có tật bẩm sinh ở chân, hơn 10 năm qua bà làm nghề bán vé số dạo. Do sinh sống tiết kiệm, bà D. để dành được một số vốn làm ăn và mua sắm vàng tích lũy.



