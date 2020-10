Công bố danh tính 22 người chết và mất tích vụ sạt lở ở Trà Leng, 12 người vẫn chưa được tìm thấy

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 78: 2 con cá sấu khổng lồ lao vào hỗn chiến vì tranh giành lãnh thổ

Vì chỉ có chiếc hàm là vũ khí chính nên cuộc chiến giữa 2 con cá sấu không có quá nhiều " chiêu thức " so với các loài săn mồi khác thế nhưng độ khốc liệt của nó thì không hề thua kém.