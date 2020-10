Phòng GD&ĐT TP Lào Cai tiết lộ danh tính người đàn ông tát bé gái 2 tuổi trong lớp học

Liên quan đến vụ người đàn ông giật tóc, tát bé gái 2 tuổi trong lớp học, sáng 1/10, Phòng Giáo dục và đào tạo TP Lào Cai (GD&ĐT) đã có buổi làm việc với trường mầm non Trumpkids (trụ sở tại số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai ).

Phía trường Trumpkids giải trình, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/9 (giờ tan học) ở lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D2. Thời điểm đó cháu P.T.B.A và H.C.T (2 tuổi) đang ngồi chơi và tranh giành đồ chơi của nhau.

Hình ảnh người đàn ông tát bé gái 2 tuổi

Cháu A. cầm tay cháu T. giơ lên miệng định cắn nhưng cô giáo đã nhanh chóng tách hai cháu bé ra. Vì lý do này mà cháu T. bật khóc nức nở.

Đúng thời điểm này, bố cháu T. là anh H.V.H. đi đến đón thì thấy con đang khóc nên đã hỏi các cô giáo về nguyên nhân. Người đàn ông này tiến vào trong lớp đến gần con gái thấy tay con có vết đỏ (vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều) nên vô cùng tức giận, lao vào tát, dọa nạt, bắt bé A. phải khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của các bạn học sinh khác và 3 cô giáo.

Ở một diễn biến liên quan, trong chiều ngày 30/9, Phòng GD&ĐT TP Lào Cai đã phối hợp với cơ quan chức năng TP, Công an phường Cốc Lếu và nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu A..

Chiều 30/9, Phòng GD&ĐT TP Lào Cai đã yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo, giải trình sự việc.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc

Chưa dừng lại, người này tiếp tục túm tóc, giật ngửa ra phía sau, dùng tay đánh vào người cháu bé. Thậm chí, người này còn liên tiếp dùng tay chỉ vào mặt, quát mắng, yêu cầu cháu phải xin lỗi vì đã tranh giành đồ chơi của bạn.

Toàn bộ sự việc bị camera an ninh trong lớp học ghi lại. Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên đã báo cáo với người nhà nạn nhân và nhà trường.

Đoạn clip ghi cảnh gã đàn ông đánh đập bé gái 2 tuổi trong lớp mầm non